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Нутрициолог назвала топ-5 детокс-напитков для здоровья: рецепты

Какие напитки улучшают самочувствие и работу желудка (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

После длительных праздничных застолий многие страдают от тяжести в желудке. Облегчить это состояние могут помочь домашние детокс-напитки, ускоряющие метаболизм, улучшающие пищеварение и успокаивающие чрезмерный аппетит.

Рецептами полезных напитков поделилась нутрициолог Олеся Третьякова на своей странице Instagram.

Яблоко + корица

Большое яблоко очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Залейте 500 мл кипятка, позже в охлажденный напиток добавьте 1 ч. л. меда (необязательно), 1 ч. л. корицы молотой. Оставьте напиток настояться 20-30 минут, процедите и пейте в течение дня.

Яблочный уксус

Этот напиток самый простой. 1 ч. л. яблочного уксуса добавьте в полулитровую бутылку с водой и пейте в течение дня.

Лимон + имбирь

Залейте стаканом почти горячей воды 2 ст. л. лимонного сока, добавьте щепотку тертого имбиря (по вкусу, можно и больше). Температура воды должна быть выше 40°С обязательно. Для усиления эффекта можно добавить щепотку красного перца.

Мятно-лимонный напиток

В графин влейте 1,5 литра воды, добавьте мятую перечную, огурец, лимон и измельченный имбирь. Пропорции - как кому нравится. Делает этот напиток вечером, чтобы за ночь настоялся.

Пить можно с самого утра на пустой желудок. Также в течение дня между едой. Это отличный напиток для похудения.

Корица + лимон + мед

Смешайте стакан горячей воды, кусок лимона, 0,5 ч. л. меда и 1 ч. л. корицы. Также можно добавить щепотку чая.

"Эти напитки ускоряют метаболизм, помогают успокоить аппетит, делают отличный детокс. Вообще советую добавить в свой рацион корицу и сухой молотый имбирь. Это очень полезные специи для ускорения обмена веществ, они также делают блюда интереснее", - отмечает Олеся Третьякова.

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