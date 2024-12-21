Нутрициолог назвала блюдо, с которого полезно начинать праздничное застолье

Во время зимних праздников нужно соблюдать правила, которые помогут не переесть и не навредить желудку. Нутрициолог рассказала, с какого блюда нужно начинать праздничное застолье.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как безопасно употреблять алкоголь во время праздников.
По словам нутрициолога Елены Костюк, есть можно не только 31 декабря и не стоит сильно ограничивать себя все последующие дни.
Стоит выбирать с праздничного стола какой-то один или два основных продукта, которые вы будете употреблять.
Обязательно перекусите перед застольем - это не даст вам возможности переесть.
За праздничным столом начинайте есть с овощей, ведь клетчатка насытит желудок и вы не будете переедать. Затем переходите на мясо, а уже дальше на основное блюдо.
Десерты употребляйте не раньше, чем через полчаса после застолья.
Если вы уже употребляйте алкоголь, то придерживайтесь питьевого режима, потому что спиртное приводит к дегидратации.
Многие праздничные блюда могут быть калорийными, тогда как некоторые сезонные продукты также могут быть питательными:
Употребление пищи до и во время употребления алкоголя имеет важное значение для вашей безопасности. Пища замедляет скорость, с которой ваш организм поглощает алкоголь. Это также мешает выпить слишком много, поскольку вы уже чувствуете сытость.
Попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой или другими безалкогольными напитками.
Алкоголь также может иметь серьезное влияние на ваше эмоциональное здоровье и благополучие. Похмелье может вызвать чувство тревоги и подавленности.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Мауо clinic.