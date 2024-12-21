Нутрициолог назвала блюдо, с которого полезно начинать праздничное застолье

Во время зимних праздников нужно соблюдать правила, которые помогут не переесть и не навредить желудку. Нутрициолог рассказала, с какого блюда нужно начинать праздничное застолье.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как безопасно употреблять алкоголь во время праздников.

Что нужно сделать перед застольем

По словам нутрициолога Елены Костюк, есть можно не только 31 декабря и не стоит сильно ограничивать себя все последующие дни.

Стоит выбирать с праздничного стола какой-то один или два основных продукта, которые вы будете употреблять.

Обязательно перекусите перед застольем - это не даст вам возможности переесть.

За праздничным столом начинайте есть с овощей, ведь клетчатка насытит желудок и вы не будете переедать. Затем переходите на мясо, а уже дальше на основное блюдо.

Десерты употребляйте не раньше, чем через полчаса после застолья.

Если вы уже употребляйте алкоголь, то придерживайтесь питьевого режима, потому что спиртное приводит к дегидратации.

Какие наиболее полезные праздничные блюда

Многие праздничные блюда могут быть калорийными, тогда как некоторые сезонные продукты также могут быть питательными:

сладкий картофель, клюква, зимние патиссоны и темная листовая зелень богаты витаминами и минералами

индейка, которая часто является главным блюдом праздничного стола, является отличным источником нежирного белка, особенно филе индейки

салаты добавляют разнообразия, поэтому стоит обратить внимание на такие ингредиенты, как киноа, шпинат, свекла и другие фрукты и овощи

много пользы можно получить из блюд, содержащих оливковое масло, орехи и семена

Употребление пищи до и во время употребления алкоголя имеет важное значение для вашей безопасности. Пища замедляет скорость, с которой ваш организм поглощает алкоголь. Это также мешает выпить слишком много, поскольку вы уже чувствуете сытость.

Попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой или другими безалкогольными напитками.

Алкоголь также может иметь серьезное влияние на ваше эмоциональное здоровье и благополучие. Похмелье может вызвать чувство тревоги и подавленности.