Нутрициолог назвала список суперфудов, которые обязательно нужно включить в рацион
Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они лучше усваиваются, чем из аптечных витаминных комплексов.
О том, какие продукты имеют уникальное содержание витаминов и можно назвать суперфудами, рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в своем Instagram.
Свекла
Это источник железа и фолиевой кислоты. Она также содержит бетаин, магний и другие антиоксиданты. Исследования доказывают, что употребление свекольного сока перед тренировкой повышает выносливость некоторых спортсменов, позволяя кислороду лучше проникать в ткани.
Ягоды
Голубика, вишня, ежевика, клубника богаты антиоксидантами и флавоноидами, а также витамином С. Включая в свой рацион ягоды, мы помогаем клеткам нашего организма противостоять вредному воздействию разных микроорганизмов.
Чеснок
Чеснок является антибиотиком широкого спектра действия даже против антибиотикорезистентных штаммов и грибков.
Тыквенные семена
Семена тыквы оказывают мощное противопаразитарное влияние. Они являются хорошим источником витаминов при однообразном рационе. Также это очень ценный источник полезных жиров для поста и вегетарианцев.
Семена льна
Семена имеют жидкую альфа-линоленовую кислоту (относится к омега-3) и слизь, которая лечит и защищает слизистые желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот продукт помогает поддерживать ощущение сытости как можно дольше.
Капуста, редька, хрен и горчица
Эти продукты содержат глюкозинолаты - вещество, которое помогает предотвратить рак.
Цикорий и топинамбур
Эти продукты содержат инулин, обладающий пребиотическими свойствами. Также он способствует росту дружественной микробиоты кишечника. К тому же снижает уровень глюкозы в крови.
Петрушка
Петрушка содержит ароматное эфирное масло, называемое еще "камфорой петрушки", с антиоксидантными и спазмолитическими свойствами. Также используются корни и листья этой зелени для изготовления растительного масла.
Сельдерей
Сельдерей содержит флавоноид - апигенин, который обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Также этот продукт полезен для сердца, сосудов, нервной системы, иммунитета и пищеварения.
Гречка
Эта крупа оказывает положительное влияние на работу печени, деятельность кишечника. Также гречка помогает снизить уровень холестерина в крови.
Шиповник
Этот плод является лидером по содержанию антиоксиданта витамина С, который способствует укреплению иммунитета. Также шиповник очень полезен для кожи, волос и способствует здоровой работе сердечно-сосудистой системы.
Грецкий орех
Этот орешек вообще используют целиком как лекарственное растение. Этот продукт содержит много марганца и кремния, которые положительно вливают в нервную систему и предотвращают преждевременное старение.
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