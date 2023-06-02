Нутрициолог назвала список суперфудов, которые обязательно нужно включить в рацион

Необходимые для организма витамины и минералы лучше получать из пищи. Так они лучше усваиваются, чем из аптечных витаминных комплексов.

О том, какие продукты имеют уникальное содержание витаминов и можно назвать суперфудами, рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова в своем Instagram.

Свекла

Это источник железа и фолиевой кислоты. Она также содержит бетаин, магний и другие антиоксиданты. Исследования доказывают, что употребление свекольного сока перед тренировкой повышает выносливость некоторых спортсменов, позволяя кислороду лучше проникать в ткани.

Ягоды

Голубика, вишня, ежевика, клубника богаты антиоксидантами и флавоноидами, а также витамином С. Включая в свой рацион ягоды, мы помогаем клеткам нашего организма противостоять вредному воздействию разных микроорганизмов.

Чеснок

Чеснок является антибиотиком широкого спектра действия даже против антибиотикорезистентных штаммов и грибков.

Тыквенные семена

Семена тыквы оказывают мощное противопаразитарное влияние. Они являются хорошим источником витаминов при однообразном рационе. Также это очень ценный источник полезных жиров для поста и вегетарианцев.

Семена льна

Семена имеют жидкую альфа-линоленовую кислоту (относится к омега-3) и слизь, которая лечит и защищает слизистые желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот продукт помогает поддерживать ощущение сытости как можно дольше.

Капуста, редька, хрен и горчица

Эти продукты содержат глюкозинолаты - вещество, которое помогает предотвратить рак.

Цикорий и топинамбур

Эти продукты содержат инулин, обладающий пребиотическими свойствами. Также он способствует росту дружественной микробиоты кишечника. К тому же снижает уровень глюкозы в крови.

Петрушка

Петрушка содержит ароматное эфирное масло, называемое еще "камфорой петрушки", с антиоксидантными и спазмолитическими свойствами. Также используются корни и листья этой зелени для изготовления растительного масла.

Сельдерей

Сельдерей содержит флавоноид - апигенин, который обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Также этот продукт полезен для сердца, сосудов, нервной системы, иммунитета и пищеварения.

Гречка

Эта крупа оказывает положительное влияние на работу печени, деятельность кишечника. Также гречка помогает снизить уровень холестерина в крови.

Шиповник

Этот плод является лидером по содержанию антиоксиданта витамина С, который способствует укреплению иммунитета. Также шиповник очень полезен для кожи, волос и способствует здоровой работе сердечно-сосудистой системы.

Грецкий орех

Этот орешек вообще используют целиком как лекарственное растение. Этот продукт содержит много марганца и кремния, которые положительно вливают в нервную систему и предотвращают преждевременное старение.