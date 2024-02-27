Нутрициолог назвала завтраки, которые сильно вредят здоровью

Завтрак - важный прием пищи, пропускать его нельзя. Но и есть на голодный желудок тоже можно далековато не все продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Иногда все забывают, что наше здоровье во многом зависит от нашего образа жизни. Поэтому следует не лениться, а ответственно относиться к своему рациону.
Нутрициолог назвала список продуктов, которые лучше исключить из завтрака, если хотите иметь хорошее самочувствие.
Такой напиток с утра может так повлиять на самочувствие:
Фруктовые салаты утром лучше не есть. Вот как они влияют на здоровье:
Все обычно думают, что такая овсянка только полезна для здоровья. Однако это не совсем так. По словам Веры Курин, такой продукт утром дает:
Утром пить фреш не очень хорошая идея. Вот почему:
Полное отсутствие завтрака вредно для здоровья:
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