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Нутрициолог назвала продукты, которые помогут избежать тревожности и депрессии

Какие продукты вызывают депрессию и стресс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стресс и депрессия - защитные реакции организма, которые могут возникать по разным причинам. Однако существуют продукты, которые могут провоцировать такие состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instgaram-страницу нутрициолога и физиолога Ольги Дорош.

Как еда влияет на здоровье

Важно запомнить - связь между питанием и психическим здоровьем двусторонним: то, что мы едим влияет на психическое здоровье, а состояние психического здоровья влияет на то, что и насколько хорошо человек ест.⠀

Нутрициолог говорит, что во время стресса в рационе становится больше калорийной пищи с низкой нутритивной ценностью. Как следствие - это влечет за собой недоедание продуктов богатых важными для работы нервной системы вещества. Добавляем сюда низкую физическую активность, курение и алкоголь и получаем дополнительный ущерб. ⁣⁣⠀

Дорош отметила, что понижение частоты депрессии и самоубийств возникает при здоровом питании. Концентрация нейротрофического фактора мозга (BDNF), участвующего в пластичности и нейродегенеративных процессах, зависит от питательных веществ.

Что нужно есть

Следует соблюдать здоровое и сбалансированное питание.

Соблюдение средиземноморской диеты или MIND оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Эти диеты могут принести дополнительные преимущества для пожилых людей, в частности, для поддержания их когнитивных способностей.

Важную роль в правильной работе нервной системы играют витамины группы В, цинк и магний. К примеру, дефицит цинка влияет на тяжесть депрессии и перепады настроения.

Поэтому важно добавить в рацион следующие продукты:

  • крупы
  • бобовые
  • орехи
  • семена
  • нежирное мясо
  • субпродукты
  • зеленые листовые овощи

Овощи и фрукты в рационе

Речь идет о хороших источниках антиоксидантов для защиты клеток. Овощи и фрукты также оказывают положительное влияние на ментальное здоровье, снижают вероятность депрессии и улучшают процесс ее лечения.

Рыба в рационе

Эксперт отметила, что две порции рыбы должны находиться в рационе еженедельно.

Омега-3 жирные кислоты очень важны для связей между нервными клетками, работы рецепторов и оказывают противовоспалительное действие и влияют на высвобождение нейромедиаторов.

К тому же низкий уровень витамина D связан с более высоким риском шизофрении, депрессии, раздражительности, усталости, перепада настроения и проблем со сном.

Как кофеин влияет на настроение

Нутрициолог отметила, что кофеин может повлиять на настроение и сон.

Некоторые люди чувствуют изменение настроения, раздражительность и тревогу от употребления напитков или еды с кофеином. В частности, достаточное питье несладкой жидкости, не менее важно как еда.

Ранее мы сообщали, какие продукты снижают риск болезней сердца и диабет.

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