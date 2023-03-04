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Нутрициолог назвала продукты, которые дети едят хуже всего: вот что нужно сделать

Почему дети едят не все продукты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые полезные продукты, такие как рыба, овощи и мясо очень не нравятся детям. В такой ситуации стоит приложить много усилий, чтобы снова заинтересовать ребенка в пище.

Об этом сообщает детский нутрициолог Екатерина Белостоцкая в Instagram.

Почему детям не нравятся некоторые продукты

Нутрициолог говорит, что рыба, мясо и овощи не нравятся детям, потому что они вводились в рацион слишком поздно.

В частности, уже к тому моменту ребенок смог распробовать фрукты, имеющие более приятный вкус. Или вообще потеряла интерес к овощам, если давать ребенку их постоянно.

Также детям не нравятся овощи и мясо, потому что их готовят каждый раз по-разному, в разной форме и подаче. А картофель фри, например, каждый раз одинакова, поэтому ее малыши любят больше.

Что делать

Самый простой метод - сделать пищевую цепочку между уже знакомыми продуктами и новыми. В частности, новые продукты нужно подавать в старой форме, к которой ребенок уже привык.

"Например, ребенок любит картошку фри, но другие овощи есть не хочет. Что мы делаем - берем овощ более похожий по цвету на картофель (морковь, батат) и готовим его в виде фри", - говорится в сообщении.

В общем нужно немного вводить новые продукты в том виде, форме и подаче к которой ребенок более привык.

Добавим, что причиной разборчивости могут быть психологические особенности малыша. Дети с повышенной сенсорной чувствительностью более прихотливы в пище. Они могут чувствовать отвращение не только к определенному вкусу, но и к структуре продуктов, например, могут не любить хрустящую пищу.

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дітиеданутриціолог