Нутрициолог назвала популярный продукт, который провоцирует сердечные болезни и воспаление

О вреде трансжиров слышали все, но мало кто знает, что часто их источником являются рафинированные масла. Регулярное злоупотребление этим продуктом может стать причиной серьезных болезней.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Трансжиры - жиры созданные человеком для придания пище насыщенного вкуса, пластической текстуре и продлению сроков хранения. По сути то, что мы называем трансжирами - сюда можно включить и рафинированное масло, фритюр - технически называется транс-изомеры. Это молекулярно изменены, в том числе рафинированные, гидрогенизированные, отбеленные, дезодорированные жиры, чаще всего растительного происхождения", - объясняет эксперт.
По словам нутрициолога, превращение "молекулярно поломанных масел" чревато образованием нежелательных соединений, их содержанием в организме и сложным расщеплением.
Регулярное употребление маргаринов и гидрогенизированных, рафинированных, очищенных реактивами, отбеливателями, высокой температурой и окислением масел приводит к:
"Все рандомизированные, качественные исследования доказывают, что трансжиры неблагоприятно влияют на организм. Прежде всего это фракции холестерина. Также это влияет на стенки сосудов, вызывает гипертонию, высокое давление, изменение липидного профиля - а все это путь к преддиабету. Даже если метаболизм хороший и тело молодое, полностью измененный на молекулярном уровне жир не пойдет на пользу", - говорит Голобородько.
Голобородько советует отдавать предпочтение нерафинированным маслам, поскольку они более полезны.
Для умеренной жарки и запекания лучше всего использовать:
Для салатов, овощей, каш (без нагрева и температур) лучше всего подходят:
Раньше мы писали о том, какие популярные процедуры не лечат варикоз.
Читайте также о том, какой продукт дарит "японское долголетие".