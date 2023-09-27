Нутрициолог назвала фактор, который ухудшает течение всех болезней

Как именно сахар влияет на течение болезней

"Просто поверить, что сахар ухудшает течение болезней - тяжело. Но есть много доказательств. Одно недавнее исследование изучало причину тяжелого ковида - нестабильные уровни глюкозы. Исследователи собрали большие данные и увидели, что чем выше глюкоза, чем хуже метаболизм, тем тяжелее проходит вирусная инфекция у пациентов", - пишет эксперт.

По ее словам, повышенный уровень глюкозы в крови может нарушить первый уровень врожденной иммунной защиты в легких и создать идеальные условия для доступа вируса.

Также повышенный уровень может чаще давать осложнения - гипервоспаление и повышенное свертывание, не только во время наводнения. А еще субклиническая патология метаболизма глюкозы может быть одной из причин, по которой молодые и практически здоровые люди могут заболеть тяжелой формой.

"Исследователи в статье утверждают, что не смогли найти другую биологическую переменную, кроме метаболизма глюкозы, которая могла бы лучше объяснить, почему у одних заболевание протекает тяжелее, чем у других", - отметила Голобородько.

Она также добавила, что стабильный уровень глюкозы важен для превенции многих заболеваний.

Как контролировать уровень сахара

Нутрициолог отмечает, что хотя бы раз в год следует ставить датчик постоянного мониторинга глюкозы. При обнаружении скачков и высокой глюкозы в течение 2-х часов после еды нужно принять меры, и важнейшей будет контроль углеводов, особенно рафинированных.

"Совершенно без углеводов нельзя, старайтесь употреблять их в первой половине дня, когда метаболическая гибкость выше", - советует Голобородько.

Также авторы статьи рекомендуют к применению препарат, который помогает балансу обмена глюкозы.

"Периодическое голодание - для большинства будет работать пропуск пищи вечером, но если вы просыпаетесь при этом часа через 3 после начала сна, то это знак того, что длинных углеводов нужно добавить вечером", - говорит нутрициолог.

Она добавляет, что если человек не спал или спал плохо - то глюкоза утром всегда выше и выше прыжки после еды, поэтому сон должен быть в приоритете при любых метаболических расстройствах.

Также Голобородько объясняет, что чем старше мы становимся, тем активнее влияет наша генетика, поэтому ЗОЖ с возрастом становится важнее.