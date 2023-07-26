Нутрициолог назвала добавки, которые не нужно принимать: деньги на ветер

Фолиевая кислота

Такая добавка является синтетической формой фолата - водорастворимого витамина, также известного как витамин В9.

Эксперт говорит, что добавка не поможет устранить дефицит В9, а только усугубит ситуацию. Все потому, что фолиевая кислота мешает усвоению природного для организма формы витамина В9 - фолатов.

Кальций-магний 2 в 1

Такие добавки часто комбинируют в один комплекс, потому что без достаточного количества кальция в организме не усваивается магний и наоборот. Однако все наоборот.

По словам нутрициолога, проблема в том, что такие витамины мешают друг другу усваиваться, поэтому пить их нужно отдельно.

Цинк-медь

При каждом приеме 15 мг цинка нужно принимать по 1 мг меди и наоборот. Однако это нужно делать не одновременно, ведь они мешают друг другу усваиваться.

Оксид магния

Оксид магния - имеет низкую биодоступность, для достижения его нормального уровня требуется более высокая дозировка.

Из-за этого возрастает возможность побочных эффектов со стороны пищеварительной системы.

Омега

Омега-3 в форме АЛК - ее легко получить, если просто есть семена льна или грецких орехов. Потому не стоит ее покупать дополнительно.

Омега-6 человек и так достаточно получает с едой, просто употребляя растительные масла или орехи. Однако следует помнить, что избыток приводит к воспалению.

Важно, что при определенных ситуациях прием витаминов может быть полезным и даже обязательным. Об этом вам сообщит врач, согласно состоянию вашего здоровья и особенностям организма.

Добавки могут рекомендовать людям, вынужденным соблюдать ограничительную диету по тем или иным причинам, а также людям, имеющим воспалительные заболевания кишечника, как болезнь Крона.

Попытайтесь отнестись к витаминам, как к препаратам, имеющим свою цель, показания и эффективность в конкретных случаях. Это не волшебная пилюля, которая заменит здоровое и разнообразное питание. Чуда не произойдет, а вот проблемы могут появиться.