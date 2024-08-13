Нутрициолог назвала 9 частых ошибок, из-за которых никогда не удастся похудеть

Лето считается самым лучшим периодом для того, чтобы похудеть, ведь появляется много сезонных овощей и фруктов. Однако многие люди допускают ошибки, которые мешают достичь желаемого результата.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему не удается похудеть и с чего начинать похудение.
По словам нутрициолога Елены Костюк, обычно люди думают, что летом легче всего похудеть. Но выходит наоборот.
Эксперт назвала список распространенных причин:
Не стоит отказываться от прогулок и еды. Лучше мониторить свой рацион, составлять полноценную тарелку в течение дня, высыпаться и учитывать вкусности в свой дневной калораж.
"Все "вредное" должно составлять до 15% от суточного калоража. И не увлекайтесь на регулярной основе сочетанием жир+сладкое или жир+соленое, жир+соленое+сладкое", - написала нутрициолог.
Все потому, что это может привести к привыканию, и все усилия здорово питаться будут сведены к нулю.
Совместно со специалистом следует выбрать именно ту диету, которая ограничивает калорийность продуктов, которая не только подойдет вам по состоянию здоровья, но и будет соответствовать вашим предпочтениям.
Разновидностей диет очень много: одни ограничивают потребление углеводов, другие жиров, но все они, в общем, имеют примерно одинаковую эффективность, которая все же зависит от индивидуальных особенностей худеющего организма человека.
Не стоит забывать, что второй составляющей похудения есть физическая активность, которая поможет улучшить основной обмен и увеличить мышечную массу.
Цель ведения дневника - понять что, когда и в каких количествах вы едите. Ведение регулярных записей поможет это выяснить, обязательно фиксируйте в них свое эмоциональное состояние.
Если достигнуты первые положительные результаты - расслабляться не стоит. Старайтесь постепенно, но неукоснительно менять пищевые привычки в сторону употребления соответствующих продуктов.
Привыкнув питаться правильными продуктами, вы можете держать вес под контролем даже после того, как спрыгнули с диеты. Привычка формируется примерно через 30-40 дней.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу нутрициолога и диетолога Елены Костюк и сайт Doc.ua.