Нутрициолог назвала 9 частых ошибок, из-за которых никогда не удастся похудеть

Почему не удается похудеть

По словам нутрициолога Елены Костюк, обычно люди думают, что летом легче всего похудеть. Но выходит наоборот.

Эксперт назвала список распространенных причин:

употребление сладких напитков. Здесь набор калорий 200-250 на 0,5л

мороженое - калорийность от 200-400 ккал на упаковку

много фруктов в рационе. Если вы едите клубнику по 1 кг в день - то это 330 ккал, виноград - 690 ккал/кг, абрикосы - 480 ккал/кг

усиление физической активности, и, как следствие, повышенный аппетит

неадекватная оценка физической перегрузки. Трекеры, как правило, прибавляют 20-30% оптимизма в затратах

пикники и посиделки в кафе. Во время таких встреч человек не замечает, что алкоголь выпит, еда съедена не совсем легкая и выпито латте с 250 калориями и съедено пирожное из 400 ккал

большой мировой день и желание долго бодрствовать. Нарушение режима сна добавляет переедание на 100-200 ккал в день и, как следствие, постоянные усталости.

кофе вызывает нарушение сна. А еще дополнительное печенье по 40-50 ккал, чрезмерное возбуждение - потом упадок сил и желание есть

уличная еда и фастфуды. Сюда относится шаурма, бургеры, коктейли, смузи и сладкая вата.

Не стоит отказываться от прогулок и еды. Лучше мониторить свой рацион, составлять полноценную тарелку в течение дня, высыпаться и учитывать вкусности в свой дневной калораж.

"Все "вредное" должно составлять до 15% от суточного калоража. И не увлекайтесь на регулярной основе сочетанием жир+сладкое или жир+соленое, жир+соленое+сладкое", - написала нутрициолог.

Все потому, что это может привести к привыканию, и все усилия здорово питаться будут сведены к нулю.

С чего начать похудение

Консультация специалиста

Совместно со специалистом следует выбрать именно ту диету, которая ограничивает калорийность продуктов, которая не только подойдет вам по состоянию здоровья, но и будет соответствовать вашим предпочтениям.

Разновидностей диет очень много: одни ограничивают потребление углеводов, другие жиров, но все они, в общем, имеют примерно одинаковую эффективность, которая все же зависит от индивидуальных особенностей худеющего организма человека.

Не стоит забывать, что второй составляющей похудения есть физическая активность, которая поможет улучшить основной обмен и увеличить мышечную массу.

Дневник питания

Цель ведения дневника - понять что, когда и в каких количествах вы едите. Ведение регулярных записей поможет это выяснить, обязательно фиксируйте в них свое эмоциональное состояние.

Закрепление результата

Если достигнуты первые положительные результаты - расслабляться не стоит. Старайтесь постепенно, но неукоснительно менять пищевые привычки в сторону употребления соответствующих продуктов.

Привыкнув питаться правильными продуктами, вы можете держать вес под контролем даже после того, как спрыгнули с диеты. Привычка формируется примерно через 30-40 дней.