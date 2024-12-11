Нутрициолог назвала 7 видов согревающих супов, которые полезно есть зимой

Зимой следует готовить согревающие супы, которые принесут много пользы для здоровья и даже защиты от вирусов. Нутрициолог назвала 7 видов, которые будут отлично насыщать организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.

Список согревающих супов

По словам эксперта, она не любит супы, поэтому многие люди их пьют или сразу глотают. Все потому, что здоровый человек должен жевать пищу, насыщать слюной и ферментами.

"Пить или просто глотать - не здорово. Поэтому мои нечастые супы почти никогда не жидкие, а если крем - там точно сверху будут семена, дайкон или другие овощи, водоросли", - говорится в сообщении.

Поэтому эксперт рекомендует тщательно пережевывать любую пищу.

Ремень

Блюдо японской кухни с пшеничной лапшой. Очень популярна в Корее и Японии, особенно среди молодежи, потому что недорогая, вкусная и питательная.

"Рамен - это о бульоне. Ленуетесь - идите на рамэн в классное заведение", - написала нутрициолог.

Рамэн (фото: wikipedia)

Борщ

Настоящий украинский мясной борщ с салом - источник белка, что гарантирует бодрость и высокий уровень работоспособности. Полноценный белок питает, дает ощущение сытости надолго, повышает эффективность обменных процессов.

По словам эксперта, это легкий способ съесть наваристый бульон на костях со многими корнеплодами, капустой и салом.

Борщ (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Том ям

Не сложен в приготовлении, однако многокомпонентен. Если не добавить сока лайма или рыбьего соуса, то не будет этого вкуса.

"Считаю тайскую кухню одной из самых вкусных", - добавила Голобородько.

В отличие от европейской традиции, где каждый ест суп из своей тарелки - тайцы едят из общей тарелки. В том яме большая часть ингредиентов (специи) остается твердыми на дне тарелки.

Том ям (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Крем-суп

Этот вариант супов отличается приятным цветом и разнообразием продуктов, из которых можно приготовить. Блюдо содержит в себе немало полезных микроэлементов, витаминов и антиоксидантов. Богато клетчаткой, она улучшает пищеварение и даже помогает поддерживать иммунную систему.

Готовят такие супы из овощей, круп, бобовых, домашней птицы, печени, некоторых видов рыбы.

Крем-суп (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Бульон

Такой суп - это бесплатный дополнительный коллаген, гиалурон, хондроитин, л-глютамин и л-лизин. К тому же бульоны отлично насыщают, ведь содержит много белка.

Костный бульон содержит еще одну важную аминокислоту - пролин, поэтому он способен укреплять иммунитет, помогая быстрее вылечить простудные заболевания.

Бульон (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Мисо

Можно приготовить на светлой или темной пасте с 3-7 видами грибов.

Суп из пасты мисо - традиционный японский суп. Можно добавлять в этот суп тофу, зеленый лук и овощи. Эти ингредиенты придают супу пикантный вкус и текстуру. Суп из пасты мисо считается одним из основных блюд Японской кухни и его часто подают на завтрак, обед и ужин.

"Мисо-суп люблю очень, дома всегда полно водорослей", - добавила эксперт.

Мисо-суп (фото: instagram.com/anastasiia_g)

Карри

Нутрициолог отметила, что следует выбирать все варианты карри, кроме индийского, обычно тайские желтый, красный и зеленый.

Овощной суп-кари готовят с добавлением специй и трав, которые придают ему пикантность и неповторимый вкус. Основу блюда составляют овощи и мясо или рыба в сбалансированном соотношении.

Кари с минтаем и кешью (фото: instagram.com/anastasiia_g)