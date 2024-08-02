Нутрициолог назвала молочные продукты, которые вредны и их не стоит покупать в магазине

Какие продукты избегать

Эксперт советует ограничивать употребление кисломолочных продуктов, имеющих недостаточно полезный состав, особенно это касается сладких молочных продуктов, таких как йогурты со вкусами и домишками, молочные коктейли, сладкие творожные массы, глазированные сырки и сметана более 20% жирности.

Как выяснилось, главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, крахмала, которые никак нельзя назвать полезными.

Конечно, бывают и исключения, поэтому всегда нужно смотреть состав, но часто в таких продуктах дневная норма сахара (30-40 г для взрослого человека) в 1 упаковке.

Например, сырок глазированный имеет в среднем 20-22 г сахара на 100 г продукта, а часто трудно остановиться на одном сырке. А также там большое количество гидрогенизированного жира.

Полезные молочные продукты

Кисломолочная продукция является источником компонентов, способствующих росту полезной микрофлоры в кишечнике, благодаря которой укрепляется иммунитет и здоровье человека. Но не следует считать все кисломолочные продукты полезными для организма.

Не все безусловно полезны для организма особенно в виде йогуртов со вкусами или творожков с наполнителями.

По словам эксперта, не считаются полезными кисломолочные продукты, где % жирности ниже чем 0-2%. В них может содержаться прилагаемый для густоты крахмал, а его усвоение увеличивает уровень сахара в крови.

Лучше всего делать домашние кисломолочные продукты (купить молоко, закваску и сделать домашний йогурт/кефир/сыр) или покупать в магазине кисломолочные продукты, в которых есть только два-три компонента - молоко, живые бактериальные культуры и самостоятельно добавлять туда свежие ягоды или орешки.

В результате вы получите полезные бактерии, витамины с минералами, белок с жирами, и главное - дозированное количество простых углеводов.

Нутрициолог призывает читать состав продуктов и смотреть срок годности и изготовления.