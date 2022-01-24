У Януковича прокоментували чутки про смерть його дружини від вакцинації "Супутником V"

"Поширювана окремими безвідповідальними персонами інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж чорний піар", - написав він.

За словами представника сина екс-"легітимного", який живе в Москві, "про сім'ю Януковичів якої брехні тільки не писали, але подібне переходить всі людські кордони".

"У свою чергу бажаємо Людмилі Олександрівні і всім міцного здоров'я", - додав Кірасир.

Скриншот (facebook.com/yuri.kirasir)

Звідки пішли чутки про смерть Людмили Янукович?

Нагадаємо, що одним з перших про смерть дружини Януковича написав у Telegram відомий політтехнолог і блогер Володимир Петров.

"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - сказав він.

Пізніше він навіть повідомив про деталі.

"Смерть Людмили Янукович дивним чином співпала з її вакцинацією. Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу "Спутника V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик і транспортував її до лікарні", - зазначив Петров.

До речі, 23 січня в пошуковиках одним з головних запитів був "людмила янукович померла". Хто і чому "розігнав" цей запит - невідомо.

Нагадаємо, що Віктор та Людмила Януковичі познайомилися на Єнакіївському металургійному заводі у грудні 1969 року. Одружилися у листопаді 1971 року.

У лютому 2017 року німецький журнал Der Spiegel повідомив, що опальний президент розлучився зі своєю дружиною Людмилою після 45 років шлюбу, проте прес-служба Януковича спростувала цю новину.

При цьому, після втечі "гаранта" до Росії в 2014 році Людмила Янукович переїхала до Криму, і нібито досі живе в селищі Відрадне, а не з чоловіком.