"Ну что ж… х**во": Дантес ответил на хейт из-за его высказывания о Волошине

В своих соцсетях певец поделился сообщениями, которые ему присылали возмущенные поклонники Волошина. Дантес сравнил ситуацию с временами, когда он попадал под негатив из-за его мнения о скандально-известном Спартаке Субботе.

Instagram-stories Владимира Дантеса (Скриншот)

"Такое ощущение, будто проснулся во "времена каденции" Спартака Субботы. Тогда тоже удаляли (Stories Ред.), писали мне, что я гнида, животное, что надо меня убить. Что-то, кстати, эти люди изменили свое мнение, я так вижу. Что-то больше не поддерживают Спартака, ну это такое", - отмечает Дантес.

"Сейчас - вау! Люди, слушайте, ну в мое мировоззрение не входит такая история, как переговоры по плану России, "мирному плану". Ну вообще, нет, нет, нет! Это не в моей "карте мира", извиняюсь. Если у вас такая "карта мира", ну что ж… х**во", - объясняет певец.

Владимир объясняет, что то, что Александр помогает пострадавшим, собирая средства - прекрасно. Однако, по его мнению, блоггер продвигает популистские, пропагандистские мнения "другой страны", и это возмущает артиста.

Шоумен добавил, что преимущественно негативные комментарии поступали на его страницу от аккаунтов, похожих на ложные страницы. На большинстве из них около 12-22 публикаций и, что характерно, все сообщения поступили артисту примерно в одно время.

В конце своей речи, Владимир извинился перед всеми, кого могли возмутить его слова и попросил "не обращать на него внимания".

Instagram-stories Владимира Дантеса (Скриншот)