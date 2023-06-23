В НСЗУ сделали важное заявление для украинцев с заболеванием почек: что нужно знать

Развеян популярный миф

Ранее пациенту, нуждавшийся в гемодиализе, было нужно выбирать заведение в соответствии со своим местожительством. Однако сегодня такой практики больше нет.

Но до сих пор многие считают, что на гемодиализ можно обращаться только по месту жительства.

На самом деле пациенты могут выбрать заведение, которое ближе к месту жительства или то, где больше нравится качество обслуживания и лечения. Главное - наличие мест в заведении.

Конечно, больница должна иметь договор с Национальной службой здоровья по пакетам "Лечение пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях" или "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях".

Как пройти гемодиализ бесплатно

Чтобы иметь возможность проходить процедуру бесплатно, пациенту требуется электронное направление от врача-нефролога. С ним можно прийти в больницу, имеющую контракт с НСЗУ по соответствующему направлению, и получить свое лечение.

Пациент получает лечение, а НСЗУ заплатит больнице, в которой пациент прошел процедуру независимо от места его жительства и регистрации.

Для того чтобы узнать, какие больницы имеют договор с НСЗУ на лечение диализом, можно:

позвонить на контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77

найти заведение можно на дашборде НСЗУ

Кто нуждается в прохождении гемодиализа

Необходимость проведения гемодиализа устанавливается врачами в зависимости от диагноза и состояния пациента. Основными показаниями к проведению гемодиализа являются:

острая и хроническая почечная недостаточность

отравление веществами, которые можно удалить диализом

передозировка лекарственными препаратами

сложные нарушения электролитного состава крови

При хронических заболеваниях почек гемодиализ начинают проводить, когда почечная недостаточность не подвергается консервативной терапии и переходит в терминальную стадию.

В то же время метод лечения гемодиализом противопоказан при наличии злокачественных опухолей, органических расстройствах психики, некоторых инфекциях, гемофилии.