Мені подобалося їх принижувати: стрілець з Казані пояснив, чому пішов до школи вбивати

Він повідомив, що з 1 квітня 2021 року жив сам у двокімнатній квартирі, батько з матір'ю просто приносили йому продукти і залишали під дверима. До цього всі вони жили разом.

"За вищевказаною адресою проживаю один, в двокімнатній квартирі. Кому належить дана квартира, я не знаю. У даній квартирі проживаю один з 1 квітня 2021 року по теперішній час. До цього зі мною в даній квартирі проживали мама, дату народження її не пам'ятаю, але їй 54 роки, працює в банку старшим касиром; батько, рік народження я не пам'ятаю, але йому 56 років", - розповів стрілець на допиті.

За словами вбивці, батьки переїхали з квартири через його поведінку.

"Їх переїзд був пов'язаний з тим, що вони всі втрьох були незадоволені тим, як я жив, те, що шумів в квартирі і вдень, і вночі, голосно слухав рок-музику і стукав сильно дверима. Я робив все це спеціально і навмисно, бо мені подобалося їх принижувати", - зазначив він.

Ільназ сказав, що йому подобалося злити батьків, він отримував від цього задоволення.

"Від своїх даних вчинків я бачив, як їм це не подобається, і, бачачи це, я отримував від цього задоволення. Перед від'їздом батьки сказали мені, що їдуть від мене назавжди і залишають мене одного у квартирі. Я не був проти. З того моменту я проживав у квартирі один", - резюмував він.

Нагадаємо, в прес-службі президента Татарстану повідомили, що в результаті стрілянини в школі в Казані загинули 8 людей, 20 постраждали.