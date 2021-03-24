Новий штам коронавірусу виявлений в Бельгії: чим він небезпечний

На частку нового штаму припадає 4% з усіх інфікованих коронавірусом в Бельгії. Вчені стурбовані його безпрецедентною мутацією.

"Це набагато менше, ніж у британського мутанта (від 70% до 75% випадків), і якщо він заінтригував вчених, які готуються опублікувати своє відкриття, то безпрецедентним чином мутації", - повідомляється у виданні.

У чому особливості штаму з Бельгії

Керівник лабораторії аналізу вірусів і секвенування в Льєжі стверджує, що новий штам веде себе не так, як інші. Зазвичай відбувається втрата фрагментів ДНК копіями. Бельгійський варіант, навпаки, збирає безліч доповнень.

Вчені наразі не знають, чи буде новий штам заразніший, наприклад, британського. Цікаво, що новий штам виявлений у пацієнтів, які лікуються амбулаторно, а не у відділеннях інтенсивної терапії.

Також учені поки не знають, чи діють на "новачка" вакцини від COVID-19.

На цей час штам B 1.214 не класифікується як "проблемний різновид", на відміну від його південноафриканського, британського і бразильського.

Його виявили в січні в Бельгії, але вчені не виключають, що він міг прибути з Африки на південь від Сахари з пасажирами, які звідти прилетіли.