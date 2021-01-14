Новий штам коронавірусу менш небезпечний: лікар спростувала популярний міф

Штам коронавірусу, який був виявлений в Британії, менш небезпечний. Проте він, швидше поширюється і до нього більш схильні діти, але він не викликає тяжкий перебіг хвороби.

Завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко вважає, що новий штам COVID-19 не так страшний для України, як вважають багато людей. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Факти".

"Думаю, нічого страшного не буде. Відбулося вже кілька мутацій нового коронавірусу. Штам, про який заявили британці, легше проникає в клітину (швидше за все, мутації поліпшили зв'язування вірусу з рецепторами клітини), через що частіше, ніж його попередник, вражає дітей. Не можна сказати, що мутований вірус агресивніше — новий штам не викликає більш важкого перебігу хвороби", - пояснила фахівець.

Вона додала, що у деяких людей, які були щеплені або перехворіли на COVID-19, або іншими схожими вірусами, є імунітет.

"У будь-якому випадку, у людини, який вже перенесла інфекцію або була щеплена, є базовий імунітет до коронавірусу. Відповідно, зустріч з новим штамом для неї не так небезпечно, як це представляють багато людей. Не виключаю, що люди, які перенесли коронавірусну інфекцію (SARS у 2003 році або близькосхідний MERS у 2012 році), вже захищені імунітетом від нинішнього COVID-19. Поки незрозуміло, як остання мутація, зафіксована у Великобританії, вплине на ефективність вакцинації. Це ще належить з'ясувати. Але хороша новина в тому, що стандартні тест-системи здатні новий штам виявляти. Думаю, незабаром коронавірус перетвориться на ще одну респіраторну інфекцію. Будь-який інфекційний збудник при широкому поширенні втрачає свою агресивність", - розповіла Мироненко.

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