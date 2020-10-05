Новий сервіс? "Нова пошта" осоромилася з доставкою посилок на возі з кіньми (фото)

Служба доставки "Нова пошта" змушена доставляти посилки в регіони, де не прокладені дороги, використовуючи всі можливі засоби. Так, щоб доставити посилки в Дубно в Рівненській області, співробітникам служби довелося запрягти віз з кіньми та везти посилки "дідівським методом". В мережі по-різному відреагували на "інновації" в роботі сервісу.

Як повідомляється на сторінці "Типове Дубно" у Facebook, один з очевидців став свідком захоплюючого видовища: у 21 столітті співробітники однієї з найбільших служб доставки змушені пристосувалися до відсутності доріг цікавим способом. На опублікованому очевидцями фото видно, що коні тягнуть віз з горою посилок, позаду чоловік підтримує вміст, щоб на горбах і ямах посилки не розсипалися.

Нова пошта доставляє посилки на возі з кіньми (фото: facebook.com/typovedubno)

Це пов'язано з тим, що через ремонт був перекритий тимчасовий міст. Місцевих жителів попередили, що спецтранспорт і маршрутки будуть направляти по запасному понтонному мосту, а всім іншим транспортним засобам дозволено проїзд лише вночі — з 23:00 до 06:00 годин.

Тому, щоб вчасно доставити посилку, працівники пошти вийшли зі становища, використовуючи коней і віз. Користувачі мережі по-різному коментують ситуацію: хтось ставиться з розумінням до працівників служби, а хтось жартує на тему "інноваційного та сучасного підходу".

Скріншот (facebook.com/typovedubno)

Повідомляється також, що зараз міст і зовсім поламаний: через те, що без нагляду поліції легкові автомобілі продовжили переправлятися через міст, його зламали остаточно.

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