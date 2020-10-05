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Новий сервіс? "Нова пошта" осоромилася з доставкою посилок на возі з кіньми (фото)

Рівненська область, Понеділок 05 жовтня 2020 17:57
Новий сервіс? "Нова пошта" осоромилася з доставкою посилок на возі з кіньми (фото)
Нова пошта (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У мережі з розумінням поставилися до проблем з логістикою в Україні

Служба доставки "Нова пошта" змушена доставляти посилки в регіони, де не прокладені дороги, використовуючи всі можливі засоби. Так, щоб доставити посилки в Дубно в Рівненській області, співробітникам служби довелося запрягти віз з кіньми та везти посилки "дідівським методом". В мережі по-різному відреагували на "інновації" в роботі сервісу.

Як повідомляється на сторінці "Типове Дубно" у Facebook, один з очевидців став свідком захоплюючого видовища: у 21 столітті співробітники однієї з найбільших служб доставки змушені пристосувалися до відсутності доріг цікавим способом. На опублікованому очевидцями фото видно, що коні тягнуть віз з горою посилок, позаду чоловік підтримує вміст, щоб на горбах і ямах посилки не розсипалися.

Новий сервіс? &quot;Нова пошта&quot; осоромилася з доставкою посилок на возі з кіньми (фото)

Нова пошта доставляє посилки на возі з кіньми (фото: facebook.com/typovedubno)

Це пов'язано з тим, що через ремонт був перекритий тимчасовий міст. Місцевих жителів попередили, що спецтранспорт і маршрутки будуть направляти по запасному понтонному мосту, а всім іншим транспортним засобам дозволено проїзд лише вночі — з 23:00 до 06:00 годин.

Тому, щоб вчасно доставити посилку, працівники пошти вийшли зі становища, використовуючи коней і віз. Користувачі мережі по-різному коментують ситуацію: хтось ставиться з розумінням до працівників служби, а хтось жартує на тему "інноваційного та сучасного підходу".

Новий сервіс? &quot;Нова пошта&quot; осоромилася з доставкою посилок на возі з кіньми (фото)

Скріншот (facebook.com/typovedubno)

Повідомляється також, що зараз міст і зовсім поламаний: через те, що без нагляду поліції легкові автомобілі продовжили переправлятися через міст, його зламали остаточно.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти видали винищувач ВСУ за свій. Конфуз швидко поширився по мережах.

Раніше ми писали, що завішаний медалями екснардеп зганьбився на параді.

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