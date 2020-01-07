Новий поїзд Київ-Бориспіль зламався на ходу: подробиці НП

Сьогодні, 7 січня, на українців, які їхали в аеропорт "Бориспіль", чекав неприємний сюрприз. Новий дизельний поїзд українського виробництва, який нещодавно запустили на маршруті Kyiv Boryspil Express, зламався на ходу. Про це повідомила Укрзалізниця на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався близько 13:30 біля станції Деміївська. Поїзд зробив вимушено зупинку. При цьому всіх пасажирів пересадили на інший потяг, який доставив людей в аеропорт.

В Укрзалізниці зазначили, що зробили все можливе, щоб пасажири поїзда, який зламався, не запізнилися на свій літак. При цьому залізничники обговорюють поломку з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.

Крім того, Укрзалізниця проведе розслідування щодо цього інциденту і висуне відповідні претензії до заводу-виробника.

Варто зазначити, що новий поїзд був переданий Укрзалізниці в кінці грудня 2019 року. У складі поїзда 3 вагони, в них 170 місць для сидіння, а з урахуванням стоячих пасажирів - 470 місць. Вартість дизельного поїзда ДПКр-3 становить 177 мільйонів гривень.

Поїзд був побудований в 2019 році на замовлення Укрзалізниці. Його максимальна швидкість становить 140 км/год. Діапазон робочих температур від -40 до +40 градусів. При цьому термін служби поїзда становить 40 років.