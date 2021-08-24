Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарні

Так, на авантюру 8-річну дівчинку надихнув популярний тіктокер з ніком gregsabbak. На відео хлопець продемонстрував, як кубик, який він собі кладе в рот, "зникає". Проте наприкінці ролика гральна кістка знову з'являється.

Зокрема, дівчинка, яка вирішила повторити трюк, не знайшла вдома гральний кубик, тому вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.

Відео челенджу блогер (скрін з відео)

Однак, дива, як на відео не сталося, а дівчина проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати доньку встигли батьки. Тому вони швидко зреагували й відвезли дитину до лікарні.

Лікарі зробили рентгенівський знімок. Медики зазначили, що здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео. Важливо, аби батьки слідкували за дітьми та фільтрувати контент, який вони дивляться у соціальних мережах.

Рентген дівчинки, на якому видно монетку (скрін з відео)