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Новий небезпечний челендж у TikTok: дитина опинилася в лікарні

Автор: Тетяна Самарук

У популярній серед підлітків соцмережі TikTok виявили новий небезпечний челендж. Так, дівчинка вирішила його спробувати, однак опинилася у лікарні.

Про це повідомляє Local 4.

Так, на авантюру 8-річну дівчинку надихнув популярний тіктокер з ніком gregsabbak. На відео хлопець продемонстрував, як кубик, який він собі кладе в рот, "зникає". Проте наприкінці ролика гральна кістка знову з'являється.

Зокрема, дівчинка, яка вирішила повторити трюк, не знайшла вдома гральний кубик, тому вирішила здійснити фокус зі звичайною монетою.

Відео челенджу блогер (скрін з відео)

Однак, дива, як на відео не сталося, а дівчина проковтнула монету, яка ще й застрягла в стравоході. Через це дівчинка ледь не задихнулася, але врятувати доньку встигли батьки. Тому вони швидко зреагували й відвезли дитину до лікарні.

Лікарі зробили рентгенівський знімок. Медики зазначили, що здоров'ю дівчинки нічого не загрожує, а блогер після розголосу видалив небезпечне відео.

Важливо, аби батьки слідкували за дітьми та фільтрувати контент, який вони дивляться у соціальних мережах.

Рентген дівчинки, на якому видно монетку (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що TikTok запровадить функцію покупок у додатку.

Також TikTok вводить нову функцію для підлітків. То відтепер батьки можуть бути спокійні.

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