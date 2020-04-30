Новим осередком спалаху COVID-19 в Україні став завод з розливу мінералки: що відомо

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Співробітниця підприємства заразила колег і своїх близьких

Спалах коронавірусу в Каховці під Херсоном зафіксований у працівників заводу по розливу мінеральної води. Місто закрили на карантин по 4 травня на в'їзд і виїзд, однак обмежувальні заходи можуть продовжити.

В Каховці зараз виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Мер міста Андрій Дяченко розповів, що першою пацієнткою з коронавірусом в Каховці стала працівниця приватного підприємства. Після цього було прийнято рішення перевірити і протестувати всіх людей на заводі, а також встановити коло осіб, з якими вона контактувала.

Незабаром стало відомо, що на каховському заводі з розливу мінералки заражені 15 людей Потім виявилося, що хворих більше - 22 особи (колеги по роботі та родичі тієї жінки).

Підприємство закрили, а продукцію, вироблену з 12 квітня, обіцяють утилізувати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Виявилося, що жінку з COVID-19 тиждень лікували від пневмонії. Після отримання позитивного результату її відразу перевели в Херсон в обласну інфекційну лікарню, а всіх, з ким вона контактувала, теж почали тестувати.

"Коли перевірили на підприємстві, часткова перевірка, на підприємстві було близько 15 осіб та 7 осіб в оточенні цієї жінки", - розповів Дяченко.

Оскільки у всіх них (крім першої хворої жінки) коронавірус безсимптомний, людей відправили в домашню самоізоляцію. Співробітники ДСНС проводять дезінфекцію місць їх проживання.

На самому заводі вже провели дезінфекцію і вирішили утилізувати всю партію води, яку розлили від 12 по 28 квітня.

Втім, начальник Каховського районного управління ГУ Держпродспоживслужби Іван Місюра впевнений, що вірусу в ній немає, бо весь процес автоматизований і участь людини в ньому мінімальний.

За рішенням обласної комісії з техногенної безпеки до закритої на карантин Каховки пускають тільки громадян, зареєстрованих у місті, а також і автотранспорт спецрейсів, які забезпечують перевезення працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, що в Каховці багато підприємств, особливо по переробці овочів, на яких працюють мешканці сусідніх сіл та містечок.

Відео: Осередком коронавірусу в Каховці став завод з розливу мінеральної води - місто закрили на карантин

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