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Нові штами коронавірусу набагато заразніші і небезпечніше: вражають не тільки легені

Автор: Анна Шиканова

Нові штами коронавірусу, які вже були зафіксовані на території України, набагато небезпечніше і заразніші попередніх варіантів цього захворювання. Британський і південноафриканський штами вражають також нирки, печінку і центральну нервову систему.

Про це розповів глава МОЗ України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 9 березня.

Як зазначає міністр, нові штами коронавірусу втричі заразніші та мають коротший інкубаційний період. Сама хвороба протікає у важчій формі та викликає більше ускладнень і летальних випадків.

"Ми з великим занепокоєнням ставимося до цієї інформації й для нас це дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає на здоров'я людей і тяжкість перебігу хвороби. Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, він в три рази заразніший, характеризується зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", - розповів Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, багато країн зупинили ослаблення карантину через швидке поширення нових штамів коронавірусу – британського і південноафриканського.

Ці штами вражають не тільки легені, але й інші органи людини – нирки, печінку, центральну нервову систему. У всьому світі почали фіксувати повторні зараження й у багатьох пацієнтів спостерігається сильний постковідний синдром – від 3 до 6 місяців.

Брифінг голови МОЗ Максима Степанова 9 березня

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що нові штами коронавірусу більш агресивні й інкубаційний період скоротився.

"Вірус став більш агресивним, швидше виявляється, значно частіше перебіг хвороби призводить до ускладнень, страждає центральна нервова система. Раніше критичний період припадав на 7-10 день від початку хвороби, зараз - на 5-6 день", - написав Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що вірус тепер частіше супроводжується підвищеною температурою тіла, кисневою залежністю і задухою. Додалися нові симптоми – нудота і діарея.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий лікар розповів, чому виник новий спалах COVID-19.

А також повідомляли про те, що інфекціоніст розповів, як працює Astrazeneca, кого не можна вакцинувати й кому щеплення – обов'язкова.

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