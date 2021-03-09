Нові штами коронавірусу набагато заразніші і небезпечніше: вражають не тільки легені

Як зазначає міністр, нові штами коронавірусу втричі заразніші та мають коротший інкубаційний період. Сама хвороба протікає у важчій формі та викликає більше ускладнень і летальних випадків.

"Ми з великим занепокоєнням ставимося до цієї інформації й для нас це дуже важливо, тому що це безпосередньо впливає на здоров'я людей і тяжкість перебігу хвороби. Цей штам коронавірусу відрізняється коротким інкубаційним періодом, 1-3 дні, він в три рази заразніший, характеризується зменшенням частки без симптомів або легких форм захворювання і, на жаль, високою смертністю", - розповів Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, багато країн зупинили ослаблення карантину через швидке поширення нових штамів коронавірусу – британського і південноафриканського.

Ці штами вражають не тільки легені, але й інші органи людини – нирки, печінку, центральну нервову систему. У всьому світі почали фіксувати повторні зараження й у багатьох пацієнтів спостерігається сильний постковідний синдром – від 3 до 6 місяців.

Брифінг голови МОЗ Максима Степанова 9 березня

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначив, що нові штами коронавірусу більш агресивні й інкубаційний період скоротився.

"Вірус став більш агресивним, швидше виявляється, значно частіше перебіг хвороби призводить до ускладнень, страждає центральна нервова система. Раніше критичний період припадав на 7-10 день від початку хвороби, зараз - на 5-6 день", - написав Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що вірус тепер частіше супроводжується підвищеною температурою тіла, кисневою залежністю і задухою. Додалися нові симптоми – нудота і діарея.