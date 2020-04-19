Нові препарати та міжнародний досвід: як лікують коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні станом на 19 квітня діагностовано у 5449 людина. Серед них – більше тисяч співробітників медустанов. Лікар-анестезіолог реанімаційного відділення в Івано-Франківській лікарні розповів деталі лікування COVID-19 в Україні, а також про реалії, з якими стикається під час напруженої роботи.

Лікар-анестезіолог державної лікарні в Івано-Франківську зізнався, що через необережність медики з легкістю можуть і заражаються коронавірусом самі.

"Спокою немає ні в кого. Одна справа, коли люди на карантині бояться підхопити щось у супермаркеті або на вулиці, а інша - коли ти 8-12 годин контактуєш з підтвердженими важкими випадками "корони". Будь-яка необережність може запустити ланцюгову реакцію, ціною людських життів. Насправді сильний моральний тиск", - цитує лікаря місцеве видання "Галка".

Медик також розповів, які схеми лікування коронавіруса використовуються в Україні зараз.

"Доказової бази 100% лікування вірусу дійсно немає. Проте вже є протоколи з досвідом інших країн і, скажімо, польовими дослідженнями, певні зрушення є. Ці протоколи спрямовані на запобігання бактеріальних ускладнень, пневмоній, адекватну оксигенотерапію. Однак є і перші результати досліджень інших країн. Наприклад, той же гідроксихлорохін (плаквеніл) - включений в новий протокол лікування. Пацієнти реанімації міських лікарень лікуються за рахунок держави, більшість призначень видає лікарня", - розповів він.

Він також переконаний, що для лікарів багато чого змінилося після офіційної реєстрації перших хворих коронавірусом в Україні. Особисто він використовує окремий від домашніх посуд, а також намагається дистанціюватися.

"Ти рятуєш життя незнайомих людей, з іншого боку - ти стаєш ходячою бомбою для рідних, піддаєш їх на пряму небезпеку. Ти бачиш, наскільки ці люди залежні від адекватного догляду і, симптоматичного, а також превентивного від ускладнень лікування. А з іншого боку ти стаєш ходячою бомбою для рідних, батьків, ти доглядаєш і допомагаєш старшим членам сім'ї та піддаєш всіх на пряму небезпеку. Це ж стосується медсестер, молодшого персоналу, вони часто є ключовими ланками життєдіяльності цілих сімей, і розриваються між двома фронтами", - розповів він.

Також лікар зізнався, що до епідемії COVID-19 Україна не була готова. Він і його колеги протягом тижня з початку карантину намагалися придбати мінімальний захист в умовах дефіциту через масову паніку.

"Бачив фотографії колег в імпровізованих костюмах з перешитого простирадла, або окулярах ще, мабуть, радянського зразка. Якщо розмір завеликий - не біда, гірше, якби рукава в комбінезоні були по лікоть. Зручності немає ніякої, навіть обійти дві палати з хворими — це вже випробування, а коли справа доходить до стресових ситуацій - відчуття ніби сидиш в турецькій лазні. У тебе дещо обмежене поле зору, скуті рухи, але іншого виходу немає. Сьогодні ти забезпечений повноцінним багаторазовим комбінезоном, респіратором, окулярами, щитком для обличчя. Рукавичок, масок вистачає, щоб дотримуватися правил користування засобами захисту. Ці всі речі не є гарантією захисту, необхідно дотримання правил одягання, зняття одягу, адже можна буде зробити тільки гірше собі та персоналу, з яким ти часто працюєш цілодобово. Сліди з лиця не зникають за кілька годин, особливо на голові (тверда рамка щитка), і за вухами, на краях респіратора - адже він повинен щільно прилягати до обличчя", - розповів він.

Але навіть після забезпечення захистом медики продовжують заражатися коронавірусом

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