Якщо на нову грошей немає: Комаровський розповів, як правильно прати маски

Євген Комаровський вважає, що при боротьбі з коронавірусом можуть допомогти маски. Але вони є одноразовими, а значить потрібно кожен раз купувати нову. Можна, звичайно, схитрувати і випрати маску за допомогою миючого засобу. Своєю думкою доктор поділився з підписниками на своєму YouTube-каналі.

Комаровський вважає, що зовсім не обов'язково засовувати маску у спирт, мікрохвильову піч або якимось чином кип'ятити.

"Для прання маски потрібно накидати в тазик мила, або налити миючого засобу для посуду, або пральний порошок. Туди покласти маски, замочити на деякий час, після чого можна сполоснути чистою водою, повісити сушити і використовувати повторно, - повідомив лікар.

Також Комаровський підкреслив, що медичні маски є одноразовими і фахівці прати їх не рекомендують. Однак, якщо це дорого, то краще так, ніж ходити без захисту.

Щодо антисептиків доктор висловився так: "Мило й вода - набагато краще та ефективніше будь-якого санітайзеру. Миття рук під проточною водою близько 30 секунд буде краще будь-якого спирту або перекису".

Коронавірус 2020 - Комаровський розповів про маски

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, як не заразитися коронавірусом при тісному контакті з інфікованим.

Ми писали, що доктор Комаровський розвінчав міф про засіб захисту від коронавірусу.

А також про те, чи може домашня тварина заразити господаря Covid-19.