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Нової хвилі коронавірусу не уникнути: епідеміолог дала сумний прогноз на осінь

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Неділя 29 серпня 2021 19:33
Нової хвилі коронавірусу не уникнути: епідеміолог дала сумний прогноз на осінь Восени медики очікують нову хвилю коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Восени Україну може захлеснути нова хвиля коронавірусу. Сплеску уникнути не вийти, через те, що люди знову повернуться в робочі колективи, а діти підуть в шкільні класи.

Таку думку висловила епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк і попередила, що штамом "Дельта" можна заразитися повторно. Про це вона розповіла в коментарі для ТСН.

"На сьогодні ситуація з коронавірусом у нас досить стабільна - ми зараз це бачимо. Потроху, звичайно, наростає захворюваність, але поки ніяких серйозних спалахів немає. Але знову ж таки - ще не закінчилося літо, не почався навчальний, робочий сезон на повну потужність, тому ми очікуємо погіршення", - зазначила фахівець.

Вона додала, що люди восени перейдуть з відкритого повітря в закриті приміщення, а це може спровокувати різке зростання хворих з коронавірусом.

"Його не може не бути: люди вийдуть з відпусток, з відкритого повітря перейдуть в закриті приміщення, додадуться сезонні гострі респіраторні інфекції. Тому, в будь-якому випадку, погіршення ситуації буде. Наскільки воно буде критичним, як у Великобританії чи Росії, звичайно ж, прогнозувати складно. Але, враховуючи наші (протиепідемічні — ред.) заходи, те, як вони виконуються, є всі передумови до того, що буде у нас досить серйозне погіршення", - додала Катерина Сояк.

Крім того, вона додала, що на кількість хворих у стаціонарах може вплинути й те, що люди почали масово порушувати карантинні правила.

"Всі наші заходи, концерти літні, свята, порушення всіх карантинних заходів влітку, вони, мені здається, позначаться восени на ситуації з COVID - 19 і позначаться переповненістю стаціонарів знову", - вважає епідеміолог.

Катерина Сояк підкреслила, що частина українців вже перехворіла на коронавірус, і це дає певну фору. Однак, навіть штамом Дельта можна захворіти повторно.

"Тому, однозначно, ми не захищені повністю. Плюс будуть хворіти важко люди 65+, вони у нас найменше вакциновані. Тому, на жаль, чекаємо погіршення", - резюмувала медик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ повідомили, скільки в Україні триватиме масковий режим.

А також розповідали про те, що медики назвали симптоми коронавірусу у пацієнтів, які вже пройшли повний курс вакцинації.

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Коронавірус Коронавірус "Дельта"
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