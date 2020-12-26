ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Новій Каховці біля кафе побили до смерті військового

Автор: Володимир Костирін

У Новій Каховці біля одного з кафе побили військового ЗСУ, який в результаті отриманих травм помер на місці події. До НП призвела сварка між солдатом і кількома цивільними, яка переросла у бійку та закінчилася трагедією.

Про це передали в оперативному командуванні "Південь" на сторінці в Facebook.

Інцидент стався 25 грудня о пів на п'яту ранку.

Військовослужбовець помер від тяжких тілесних ушкоджень біля кафе до приїзду "швидкої".

Популярні новини

Слідчі Новокаховського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області проводять необхідні слідчі дії, а командир військової частини, в якій служив загиблий солдат - службове розслідування.

"У військових частинах та установах оперативного командування "Південь" постійно проводиться робота щодо профілактики порушення військовослужбовцями військової дисципліни. Незважаючи на це, в деяких випадках військовослужбовці підпорядкованих підрозділів продовжують нехтувати правилами поведінки поза межами військової частини", - йдеться в повідомленні.

Між тим, в прес-службі поліції Херсонської області повідомлень про подію наразі немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в зоні проведення ООС український військовий побив і підпалив товариша по службі.

Також ми писали про те, що в жовтні під Миколаєвом "малолітки" забили чоловіка насмерть прямо на центральному стадіоні

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новая Каховкавійськовіпобиттяпроисшествиепреступления