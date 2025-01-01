В новогоднюю ночь в Киеве погиб известный украинский ученый

В новогоднюю ночь российские войска снова атаковали Киев дронами. Часть обломков от сбитых БпЛА упала в Печерском районе, в самом центре столицы. Известно, что произошло несколько пожаров, задело даже крышу корпуса Нацбанка. Также было попадание в жилой дом.

Сначала стало известно об 1 погибшем - женщине, еще 7 человек получили ранения. Была начата работа по разборке завалов.

Утром друзья и знакомые сообщали, что нет связи с ученым Игорем Зимой, проживавшим в поврежденном БПЛА доме. А ближе к вечеру нашли тело еще одного человека.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели", - сообщила Дарья Третьякова-Душечкина.

Она добавила, что если бы они с мужем были в Киеве, то, скорее всего, встречали бы новый год в гостях у ученого и его семьи.

Скриншот

Игорь Зима был известным украинским ученым, доктором биологических наук, нейробиологом, преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко. Его научный стаж составлял более 40 лет.

Ученый занимался исследованием механизмов когнитивной деятельности мозга человека, эмоций, внимания и систем принятия решения, релакса.