Новогодние елки в Украине: где можно купить и как проверить легальность

Как проверить, что ярмарка официальная

Украинцев призывают покупать елки только на официальных ярмарках, которые можно распознать по следующим признакам:

все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. На чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве

территория ярмарки - обязательно огорожена

локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющему продажу, и режиме работы

должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра

Все законно срубленные елки можно проверить на сайте по ссылке.

Важно, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Будьте ответственны, а в случае обнаружения незаконной продажи новогодних деревьев - сообщайте на 102", - говорится в сообщении.

Почему нельзя самому срубать елку

Незаконный сруб елок в лесах или на территории природно-заповедных объектов наказывается штрафом, который зависит от локации и размера елки. Поэтому нарушителям, срубившим хвойное дерево придется заплатить:

в лесах - от 599 до 2 709 грн

в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 грн

в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 908 до 4 132 грн.

У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним.

Новогодние елки специально кронируют для того, чтобы веточки были густыми, а хвоя - пышной.

Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего сообщества и всей страны.