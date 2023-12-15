Новогодние елки в Украине: где можно купить и как проверить легальность

Сезон зимних праздников уже начался. Поэтому многие украинцы покупают в дом новогодние елки. Однако покупать живые новогодние деревья стоит только на официальных ярмарках.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
Украинцев призывают покупать елки только на официальных ярмарках, которые можно распознать по следующим признакам:
Все законно срубленные елки можно проверить на сайте по ссылке.
Важно, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность.
"Будьте ответственны, а в случае обнаружения незаконной продажи новогодних деревьев - сообщайте на 102", - говорится в сообщении.
Незаконный сруб елок в лесах или на территории природно-заповедных объектов наказывается штрафом, который зависит от локации и размера елки. Поэтому нарушителям, срубившим хвойное дерево придется заплатить:
У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним.
Новогодние елки специально кронируют для того, чтобы веточки были густыми, а хвоя - пышной.
Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего сообщества и всей страны.
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