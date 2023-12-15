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Новогодние елки в Украине: где можно купить и как проверить легальность

Где купить легальную елку в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон зимних праздников уже начался. Поэтому многие украинцы покупают в дом новогодние елки. Однако покупать живые новогодние деревья стоит только на официальных ярмарках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Как проверить, что ярмарка официальная

Украинцев призывают покупать елки только на официальных ярмарках, которые можно распознать по следующим признакам:

  • все елки, сосны и ели должны быть чипированы или содержать этикетки. На чипе или индивидуальном номере штрихкода содержится вся информация о дереве
  • территория ярмарки - обязательно огорожена
  • локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющему продажу, и режиме работы
  • должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра

Все законно срубленные елки можно проверить на сайте по ссылке.

Важно, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Будьте ответственны, а в случае обнаружения незаконной продажи новогодних деревьев - сообщайте на 102", - говорится в сообщении.

Почему нельзя самому срубать елку

Незаконный сруб елок в лесах или на территории природно-заповедных объектов наказывается штрафом, который зависит от локации и размера елки. Поэтому нарушителям, срубившим хвойное дерево придется заплатить:

  • в лесах - от 599 до 2 709 грн
  • в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 грн
  • в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 908 до 4 132 грн.

У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке, а также получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить дерево и ухаживать за ним.

Новогодние елки специально кронируют для того, чтобы веточки были густыми, а хвоя - пышной.

Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего сообщества и всей страны.

Ранее мы сообщали, как выбрать безопасную новогоднюю елку, которая не будет вредить здоровью.

Также читайте, во сколько украинцам обойдется новогодняя елка.

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