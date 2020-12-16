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Новорічні подарунки зі знижками. Де вигідно купувати подарунки?

Автор: Styler

Карантин - не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або подарунків близьким

У цьому році святкування Нового року буде не в зовсім звичному для нас форматі. Адже більшість компаній перейшли на віддалений режим роботи і відмовилися від корпоративів і гучних вечірок. Проте це не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або не купувати подарунки вашим близьким.

Ми підготували для вас добірку інтернет-магазинів, де за вигідними цінами можна придбати вбрання або новорічні презенти:

  1. Answear можна придбати жіночі сукні з економією до 87%
  2. Bonprix діє знижка до 64% на жіночі джинси найстильніших і найсучасніших фасонів
  3. Intertop діє знижка до 60% на трикотажні і в'язані жіночі костюми
  4. Bomond діє знижка 50% на топ-1000 продуктів. Тут можна знайти варіант подарунка для колег або подружок
  5. Stylus можна придбати новорічний декор, красиві іграшки, гірлянди і ялинки всього від 30 гривень
  6. Ельдорадо смарт-годинник брендів Gelius, Samsung, Apple, Huawei можна придбати зі знижкою 20%. Буде відмінним варіантом подарунка для вашої другої половинки
  7. Goodwine у розділі можна знайти відмінні варіанти подарунків до Нового року, всього від 155 гривень
  8. Make Up діє розпродаж до 80%. Можна придбати доглядову і декоративну косметику для макіяжу за вигідними цінами.

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