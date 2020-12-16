Новорічні подарунки зі знижками. Де вигідно купувати подарунки?

У цьому році святкування Нового року буде не в зовсім звичному для нас форматі. Адже більшість компаній перейшли на віддалений режим роботи і відмовилися від корпоративів і гучних вечірок. Проте це не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або не купувати подарунки вашим близьким.

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