Новый тренд для похудения - имбирь натощак. Что это такое и работает ли?

В последние месяцы имбирные шоты приобрели популярность в социальных сетях, где делятся рецептами и преимуществами этого концентрированного напитка на основе имбиря.
Действительно ли это работает для похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Имбирные шоты - это небольшие дозы концентрированного имбирного сока, часто в сочетании с другими ингредиентами, такими как лимон, мед или куркума. Обычно их употребляют одним глотком и рекламируют как быстрый и эффективный способ получить преимущества имбиря и похудеть.
Противовоспалительные свойства
Имбирь содержит биоактивные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.
Улучшает пищеварение
Может облегчить проблемы с пищеварением, такие как тошнота, расстройство пищеварения и расстройство желудка.
Укрепление иммунной системы
Благодаря своим антиоксидантам имбирь может помочь укрепить иммунную систему и бороться с простудой.
Повышение энергии
Многие люди сообщают, что чувствуют больше энергии после употребления имбиря, что может быть полезным для начала дня или перед тренировками.
Эти шоты готовятся из тертого и очищенного имбиря, лимонного и апельсинового сока и меда. Вы также можете добавить куркуму, чтобы добавить еще один вкус.
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