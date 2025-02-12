Новый тренд для похудения - имбирь натощак. Что это такое и работает ли?

Что известно о шотах с имбирем натощак?

Имбирные шоты - это небольшие дозы концентрированного имбирного сока, часто в сочетании с другими ингредиентами, такими как лимон, мед или куркума. Обычно их употребляют одним глотком и рекламируют как быстрый и эффективный способ получить преимущества имбиря и похудеть.

Какие полезные свойства имбиря?

Противовоспалительные свойства

Имбирь содержит биоактивные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.

Улучшает пищеварение

Может облегчить проблемы с пищеварением, такие как тошнота, расстройство пищеварения и расстройство желудка.

Укрепление иммунной системы

Благодаря своим антиоксидантам имбирь может помочь укрепить иммунную систему и бороться с простудой.

Повышение энергии

Многие люди сообщают, что чувствуют больше энергии после употребления имбиря, что может быть полезным для начала дня или перед тренировками.

Эти шоты готовятся из тертого и очищенного имбиря, лимонного и апельсинового сока и меда. Вы также можете добавить куркуму, чтобы добавить еще один вкус.