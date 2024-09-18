Новый штамм коронавируса более заразен, чем все остальные: какие его симптомы

Что известно о новом штамме коронавируса

Этот штамм является гибридом ранее обнаруженных подвариантов Омикрона – KS.1.1 (FLiRT) и KP.3.3. Особенностью XEC являются мутации в молекулах – строительных блоках вируса, что делает его более эффективным в связывании с клетками человека.

В общем, все врачи сообщают, что штамм только начинает распространяться по всему миру, но он станет доминирующим.

Это займет многие недели, пару месяцев, прежде чем инфекция захватит человечество и вызовет новую волну.

Впервые этот штамм был обнаружен в Германии 15 июня и есть опасения, что холодная погода приведет к значительному увеличению случаев.

Полный список симптомов, на которые следует обратить внимание

Симптомы нового штамма типичны для простуды и гриппа, включают:

Одышка

Высокая температура

Постоянный кашель

Потеря вкуса или запаха

Ощущение усталости или истощение.

Большинство людей поправляются после COVID-19 в течение нескольких недель, однако в некоторых заболеваниях протекает дольше.