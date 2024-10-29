Новый метод похудения 30:30:30 обещает вам быстро избавиться от жира: в чем он заключается

В чем заключается метод похудения

Разработал этот метод гуру здорового образа жизни Тимоти Феррис. Он также является автором книги "Тело за 4 часа".

"Я никогда в жизни не видел ничего, что бы растапливало жир у человека быстрее, чем эта диета", - сообщил биолог.

Этот метод очень прост и может понравиться многим из вас. Через 30 минут после пробуждения вам нужно съесть 30 граммов белка , а затем в течение 30 минут выполнять сердечно-сосудистые упражнения, то есть кардио.

При этом ваш пульс не должен превышать 135 ударов в минуту.

По словам биолога, главная идея метода состоит в том, что белок насыщает организм и помогает сжигать жир.

Если метод биолога вас недостаточно убедил, то зарегистрированный диетолог Тара Шмидт говорит, что правило 30-30-30 выделяется как один из наиболее надежных вариантов, которые можно найти в социальных сетях.

Но, чтобы действительно добиться успеха с помощью этого метода, вам также нужно создать дефицит калорий.

Отметим, что илок перед тренировкой способен обеспечить организм необходимым количеством энергии. По словам многих людей, кто испытал метод, утверждают, что диета 30:30:30 реально работает.