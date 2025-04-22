Новый "Холостяк" Тарас Цымбалюк спровоцировал жаркие споры в сети пикантным фото

В новой серии фото звезда украинских телесериалов похвастался накачанным телом с множеством татуировок в белой майке и джинсах.



Тарас Цымбалюк показал новые фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Однако последнее фото, на котором он предстал без штанов, но в нижнем белье и завязанном на поясе свитере, вызвало жаркие споры в сети среди его подписчиц.



Новый "Холостяк" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как отреагировали в сети

Поклонницы актера тут же принялись комментировать неоднозначное фото в нижнем белье. Некоторые считают, что актер сильно "красуется" и считают это проявлением нарциссизма, другие пишут, что таким образом он повышает интерес аудитории к предстоящему сезону "Холостяка":

"Нарцисс. Влюбленный в себя по уши"

"Это прогрев к "Холостяку"?"

"Уже почти все украинки вернулись из-за границы и развелись с мужьями, чтобы попасть на "Холостяк", а тут такой бонус"

"Ясно. В новом "Холостяке" будет пошлить и "юзать" девушек"

"А последнее фото прямо провоцирующее"

"Вы на последнем фото забыли надеть штанишки, но глаз, конечно, порадовали".



Цымбалюк показал новое фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

К слову, это уже не первая фотосессия актера в достаточно откровенном образе. Он часто публикует в своем блоге подобный контент.

Что известно про участие Цымбалюка в новом сезоне "Холостяка"

Отметим, что 18 апреля телеканал СТБ объявил имя нового героя шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже осенью этого года. Им стал актер Тарас Цымбалюк.

Он уже был дважды женат, а недавно разошелся со своей девушкой - владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара была в отношениях около двух лет.

В сети неоднозначно восприняли новость о новом холостяке. Одни пользователи с радостью прокомментировали ее, а другие вспомнили скандалы с участием актера, в частности о прослушивании русскоязычной музыки.