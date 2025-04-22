Новый "Холостяк" Тарас Цымбалюк спровоцировал жаркие споры в сети пикантным фото

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал новым героем шоу "Холостяк", в очередной раз похвастался новыми фото в достаточно откровенном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.
В новой серии фото звезда украинских телесериалов похвастался накачанным телом с множеством татуировок в белой майке и джинсах.
Тарас Цымбалюк показал новые фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Однако последнее фото, на котором он предстал без штанов, но в нижнем белье и завязанном на поясе свитере, вызвало жаркие споры в сети среди его подписчиц.
Новый "Холостяк" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Поклонницы актера тут же принялись комментировать неоднозначное фото в нижнем белье. Некоторые считают, что актер сильно "красуется" и считают это проявлением нарциссизма, другие пишут, что таким образом он повышает интерес аудитории к предстоящему сезону "Холостяка":
Цымбалюк показал новое фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
К слову, это уже не первая фотосессия актера в достаточно откровенном образе. Он часто публикует в своем блоге подобный контент.
Отметим, что 18 апреля телеканал СТБ объявил имя нового героя шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже осенью этого года. Им стал актер Тарас Цымбалюк.
Он уже был дважды женат, а недавно разошелся со своей девушкой - владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара была в отношениях около двух лет.
В сети неоднозначно восприняли новость о новом холостяке. Одни пользователи с радостью прокомментировали ее, а другие вспомнили скандалы с участием актера, в частности о прослушивании русскоязычной музыки.
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