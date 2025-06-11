Новый фильм о Чудо-женщине выйдет без Галь Гадот: что известно

Студия DC готовит новый фильм о Чудо-женщине, но без Галь Гадот. Звезда не вернется к роли Дианы Принс в перезапущенной киновселенной Джеймса Ганна.

Что известно о новом фильме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Entertainment Weekly .

"Чудо-женщина" возвращается

Режиссер Джеймс Ганн, который в июле презентует Супермена, порадовал новостью о перезапуске еще одной легендарной истории. В разработке новый фильм о Чудо-женщине!

"Мы работаем над "Чудо-женщиной". Сценарий пишется прямо сейчас", - сказал он.

Он также подтвердил, что роль Чудо-женщины в новой киновселенной DC еще не утверждена.

Параллельно с этим готовится сериал "Paradise Lost" для HBO. Он будет посвящен амазонкам из Темискиры, но не самой Чудо-женщине.

Что известно новую "Чудо-женщину" (кадр из фильма)

Без Галь Гадот

В новой истории израильская актриса сниматься не будет. После перезапуска DCU под руководством Ганна и Саффрана все планы относительно третьей части "Чудо-женщины" с Гадот были отменены.

Режиссер Пэтти Дженкинс, которая работала над первыми двумя частями, тогда заявила, что не имела никакого влияния на ситуацию.

"Я была открыта к любым предложениям, но, очевидно, не имела никакого влияния. Они были слишком заняты глобальными изменениями", - рассказала она в 2022 году.

Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Напомним, актриса воплотила Чудо-женщину в двух фильмах 2017-го и 2020 года.

Впервые она появилась в образе персонажа в фильме "Бэтмен против Супермена" 2016-го.

Также ее героиня была в "Лиге справедливости" и как камео в "Шазаме" и "Флеше".