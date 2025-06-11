Новый фильм о Чудо-женщине выйдет без Галь Гадот: что известно
Студия DC готовит новый фильм о Чудо-женщине, но без Галь Гадот. Звезда не вернется к роли Дианы Принс в перезапущенной киновселенной Джеймса Ганна.
Что известно о новом фильме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Entertainment Weekly.
"Чудо-женщина" возвращается
Режиссер Джеймс Ганн, который в июле презентует Супермена, порадовал новостью о перезапуске еще одной легендарной истории. В разработке новый фильм о Чудо-женщине!
"Мы работаем над "Чудо-женщиной". Сценарий пишется прямо сейчас", - сказал он.
Он также подтвердил, что роль Чудо-женщины в новой киновселенной DC еще не утверждена.
Параллельно с этим готовится сериал "Paradise Lost" для HBO. Он будет посвящен амазонкам из Темискиры, но не самой Чудо-женщине.
Что известно новую "Чудо-женщину" (кадр из фильма)
Без Галь Гадот
В новой истории израильская актриса сниматься не будет. После перезапуска DCU под руководством Ганна и Саффрана все планы относительно третьей части "Чудо-женщины" с Гадот были отменены.
Режиссер Пэтти Дженкинс, которая работала над первыми двумя частями, тогда заявила, что не имела никакого влияния на ситуацию.
"Я была открыта к любым предложениям, но, очевидно, не имела никакого влияния. Они были слишком заняты глобальными изменениями", - рассказала она в 2022 году.
Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)
Напомним, актриса воплотила Чудо-женщину в двух фильмах 2017-го и 2020 года.
Впервые она появилась в образе персонажа в фильме "Бэтмен против Супермена" 2016-го.
Также ее героиня была в "Лиге справедливости" и как камео в "Шазаме" и "Флеше".
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