Новинський міг заразити Онуфрія коронавірусом: з'явилися деталі

Вадим Новинський заразився коронавірусом - народний депутат дізнався про діагноз після того, як 15 квітня пройшов тестування. Політик зізнався, що не відчуває жодних симптомів COVID-19, температура піднялася мінімально - 36,8, а комп'ютерна томографія легенів не визначила відхилень від норми.

Політик в коментарі РБК-Україна зазначив, що намагався дотримуватися всіх карантинних заходів, але мав "кілька контактів з людьми, які захворіли".

За рекомендацією лікарів нардеп відправиться на кілька днів до лікарні.

Також Новинський прокоментував ймовірність заразитися від когось із священнослужителів Києво-Печерської Лаври, де вже підтвердили майже 100 випадків коронавіруса, та заявив, що "навколо Лаври нині надто багато спекуляцій", і "священики - теж люди і вони теж можуть хворіти".

Зазначимо, що вчора, 14 квітня, Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм, коли передавав 850 тисяч медичних масок, закуплених його Фондом на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

75-річний Онуфрій подякував політику і бизнесменту та благословив.

"Хай Господь дає вам сили, благословляю вас", - сказав він.

Також на сайті опубліковано фото Новинського та Онуфрія з їх зустрічі. Як видно на знімку, вони обидва без рекомендованих медиками в умовах карантину масок.

Інфікований коронавірусом Новинський зустрічався з Онуфрієм (Фото: news.church.ua)

Як йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, ці маски будуть роздавати в парафіях Московського патріархату в Україні віруючим, які приймуть рішення взяти участь у святкових Великодніх богослужіннях у період посиленого карантину.

Як наголошують у МОЗ, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб дихальних шляхів. Також маска запобігає зайвих дотикам руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Додамо, що згідно з результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту розповсюдження коронавіруса COVID-2019 в Україні, вікові групи від 60 до 69 років є так званими "групами ризику", а від 70 років і старше - підвищеного .

Нагадаємо також, що предстоятель УПЦ МП дозволив віруючим брати участь у великодніх богослужіннях на вулиці біля храмів, хоча ПЦУ і УГКЦ прийняли рішення через спалах коронавіруса і обмежувальних заходів відмовитися від загальних освячень під час Великодніх свят у храмах та прихрамовых територіях і настійно рекомендували віруючим залишатися вдома, а церковні служби дивитися онлайн.