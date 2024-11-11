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Новые рекомендации по предотвращению инсульта: что нужно знать украинцам

В США выпустили новые рекомендации по профилактике инсульта (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Инсульт является самой распространенной причиной смерти людей. В США выпустили новые рекомендации, которые помогут предотвратить инсульт и болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинский журнал AHA Journals.

Что такое инсульт и чем он опасен

Что известно о новых рекомендациях

Средиземноморская диета

Американская ассоциация инсульта (ASA) выпустила обновленные рекомендации по первичной профилактике болезни.

Научные данные утверждают, что профилактику инсульта следует начинать в раннем возрасте, поскольку неопределенный и неуправляемый риск приводит к повреждению артерий, мозга и сердца за много лет до того, как болезнь проявится.

средиземноморской диеты,

Продукты так называемой средиземноморской диеты, такие как фрукты, овощи, цельные зерна и оливковое масло, могут помочь снизить уровень холестерина. К тому же следует ограничить потребление красного мяса и других источников насыщенных жиров. Получайте белок из бобов, орехов, птицы, рыбы и морепродуктов.

Рекомендации также подчеркивают необходимость физической активности, которая полезна здоровью сердечно-сосудистой системы.

Применение лекарств

Рекомендации предлагают использовать агонисты глюкагонообразного рецептора протеина-1 по показаниям. Они эффективны не только для улучшения лечения диабета 2 типа, но и снижения веса и риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Это лекарство советуют использовать людям с диабетом и высоким сердечно-сосудистым риском или установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ингибиторы пропротеиновой конвертазы

Профилактика инсульта, связанного с беременностью, может быть достигнута прежде всего из-за лечения гипертензии. Эксперты советуют лечить подтвержденное систолическое АД ≥ 160 мм рт.ст. или диастолическое давление ≥ 110 мм рт.ст. во время беременности и в течение 6 недель после родов, чтобы уменьшить риск смертельного внутримозгового кровоизлияния у матери.

 

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