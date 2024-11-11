Новые рекомендации по предотвращению инсульта: что нужно знать украинцам
Инсульт является самой распространенной причиной смерти людей. В США выпустили новые рекомендации, которые помогут предотвратить инсульт и болезни сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинский журнал AHA Journals.
Что такое инсульт и чем он опасен
Инсульт возникает, когда приток крови к части мозга блокируется или лопается кровеносный сосуд в мозге. Это лишает мозг кислорода, что может повлечь за собой повреждение, которое может привести к трудностям с мышлением, ходьбой или даже смерти.
Три наиболее распространенных симптома инсульта включают слабость в теле и проблемы с речью. Поскольку повреждение мозга может произойти быстро, следует своевременно обратиться к врачу и лечить инсульт.
Что известно о новых рекомендациях
Средиземноморская диета
Американская ассоциация инсульта (ASA) выпустила обновленные рекомендации по первичной профилактике болезни.
Научные данные утверждают, что профилактику инсульта следует начинать в раннем возрасте, поскольку неопределенный и неуправляемый риск приводит к повреждению артерий, мозга и сердца за много лет до того, как болезнь проявится.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, до 80% инсультов можно предотвратить с помощью средиземноморской диеты, физических упражнений и определения факторов риска.
Продукты так называемой средиземноморской диеты, такие как фрукты, овощи, цельные зерна и оливковое масло, могут помочь снизить уровень холестерина. К тому же следует ограничить потребление красного мяса и других источников насыщенных жиров. Получайте белок из бобов, орехов, птицы, рыбы и морепродуктов.
Ограничивайте употребление продуктов с высокой степенью обработки, а также напитков с большим количеством добавленного сахара. Это может снизить потребление калорий, что помогает держать вес в норме.
Важность спорта
Рекомендации также подчеркивают необходимость физической активности, которая полезна здоровью сердечно-сосудистой системы.
Доктор Шон Дьюк - кардиолог из Медицинского центра Университета Миссисипи рассказал, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, наносят себе большой вред.
По словам невролога Шерил Бушнелл из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест, если вставать и ходить по крайней мере 10 минут в день, то это может значительно снизить риск.
Американская ассоциация сердца также рекомендует не менее 150 минут умеренной аэробики или 75 минут интенсивной активности в неделю. Ходите в спортзал, гуляйте или бегайте, ведь это самое простое, что имеет большую пользу для здоровья.
Применение лекарств
Рекомендации предлагают использовать агонисты глюкагонообразного рецептора протеина-1 по показаниям. Они эффективны не только для улучшения лечения диабета 2 типа, но и снижения веса и риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Это лекарство советуют использовать людям с диабетом и высоким сердечно-сосудистым риском или установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Было доказано, что агонисты глюкагонообразных пептидных рецепторов не только резко снижают уровень сахара в крови у пациентов с диабетом, но также приводят к значительной потере веса.
Еще один класс препаратов - ингибиторы пропротеиновой конвертазы типа 9 (PCSK9) оказались очень эффективными для снижения холестерина и инсульта.
Здоровье женщин
Профилактика инсульта, связанного с беременностью, может быть достигнута прежде всего из-за лечения гипертензии. Эксперты советуют лечить подтвержденное систолическое АД ≥ 160 мм рт.ст. или диастолическое давление ≥ 110 мм рт.ст. во время беременности и в течение 6 недель после родов, чтобы уменьшить риск смертельного внутримозгового кровоизлияния у матери.
Эндометриоз, преждевременное истощение яичников (до 40 лет) и раннее начало менопаузы (до 45 лет) связаны с повышенным риском инсульта.
Как следствие, постоянный скрининг всех трех этих состояний является разумным шагом в оценке и управлении факторами риска.
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