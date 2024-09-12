Новые фильмы о маньяках и серийных убийцах. 5 кинолент, от которых волосы встанут дыбом

"Долгоног"

Жуткий фильм расскажет об очень запутанной истории. Мистические смерти и множество тайн - вы затаите дыхание и не сможете оторваться вплоть до финала. А главный герой, которого сыграл Николас Кейдж, будет щекотать нервы даже тем, кто считает себя настоящим храбрецом.

"Сборщик костей"

Криминальный триллер расскажет о поисках убийцы, которого никто не может поймать. И все так запутано, что начальник полиции, команда которого расследует дело, начинает искать подозреваемых среди своих подчиненных.

"Почерк киллера"

Фильм расскажет о двух сыщиках, которые берутся за одно дело. И поиск убийцы вдруг получает новые детали. Оказывается, один из детективов уже выходил на след маньяка, но так и не сумел его найти.

"Что сделала Дженнифер"

Документальный и очень жуткий фильм рассказывает о девушке, которая звонит в службу спасения и рассказывает, что на ее семью напал убийца. Ее мать погибает, а отец впадает в кому. И потом оказывается, что главная героиня может кое-что скрывать.

"Западня"

Психологический триллер о серийном убийце "Мяснике". История заставит вас находиться в напряжении до последнего кадра. Даже то, что вы сразу узнаете, кто оказался убийцей, не сделает сюжет менее интересным.