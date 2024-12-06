Модные тренды прошлого. Где в Киеве и Львове купить винтажные вещи

Киев

Manhattan's Babe

Это большой магазин винтажной одежды и украшений. На сайте магазина есть отдельный раздел с дизайнерскими вещами. Здесь можно приобрести аутентичные изделия от мировых брендов: Gucci, Cartier, Balmain и т. д.

Цена на позиции колеблется в зависимости от ценности вещи и бренда. Самым дорогим платьем на сайте является коктейльное от дизайнера Кристиана Диора 1953 года. Его цена - 10 000 долларов. Кстати, в наличии его уже нет.

Винтажное платье 1953 года от Dior стоимостью 10 000 долларов (фото: manhattansbabesvintage.com)

Адрес: улица Лейпцигская, 13-А.

"Подільський шук"

"Трушная благотворительная барахолка на Подоле", как они сами себя называют. Они ежемесячно устраивают большие ярмарки, где представляют крафтовых производителей или продавцов винтажа и собирают помощь защитникам Украины.

Зимний "Шук" уже прогремел 1 декабря. Там можно было приобрести украшения ручной работы, винтажные светильники, аксессуары из переработанной одежды.

"Барахолка" от "Подільського шука" в Киеве (фото: instagram.com/podilskyi.shuk)

Винтажное отделение "Коник"

Это магазин винтажной обуви в Киеве. Часто здесь можно встретить нестандартные и интересные пары, которые вы не найдете в большинстве магазинов.

Из новинок несколько пар обуви Dr. Мартенс. Цены на них варьируются от 3 200 до 6 000 гривен.

Новая обувь от Dr. Martens (фото: Telegram-канал "Коник")

На сайте можно также приобрести интересную одежду, сумки и аксессуары.

Адреса: улица Большая Житомирская, 21; улица Золотоворотская, 6-А.

"Лавка сороки"

Небольшой магазинчик с винтажными и антикварными украшениями в 2013 году открыла выпускница "Киево-Могилянской академии" Татьяна Паламарь.

В "Лавке" можно найти украшения на любой вкус: от брошек и колец до мужских украшений. Интересно, что все аксессуары родом из разных стран и эпох.

Винтажные украшения из магазинчика "Скамейка сороки" (фото: instagram.com/lavka.soroki)

Адрес: улица Межигорская 22, офис 14. Однако офис закрыли на неопределенный срок, поэтому заказ можно делать через сайт.

Львов

Garage Vintage

Этот магазин специализируется только на антикварной и винтажной мебели из Европы. Поэтому, если хотите дополнить свою кухню венскими стульями, вам сюда.

В магазине также занимаются реставрацией мебели, чтобы она выглядела лучше и дольше служили новым владельцам. На странице в Instagram можно найти примеры сочетания мебели в интерьере.

Отреставрированная винтажная мебель (фото: instagram.com/garage_vintage_lviv)

К слову Garage Vintage - это семейный бизнес супругов. Недавно муж Константин мобилизовался.

Адрес: улица Яблонской, 31. О визите нужно договариваться заранее с совладелицей Юлей.

Lviv Antiques

Антикварный онлайн-магазин, расположенный во Львове, представляет разнообразные старинные вещи разных эпох. Многие товары посвящены украинскому декоративно-прикладному искусству.

Если вы ценитель истории, то можете приобрести, например, кофемолку, которую мог использовать Юрий Кульчицкий для создания кофе по-венски.

Антикварные принадлежности, которые можно приобрести в винтажном магазине (фото: instagram.com/lviv_antiques)

С каждой продажи 15% прибыли собственник передает на ВСУ.

Адрес: улица Театральная 23-А.

Бабка

Одной из основных ценностей магазина является культура сознательного потребления. Покупая винтажные вещи, которые употребляются, вы даете им вторую жизнь, тем самым сокращая количество отходов.

"Бабка" сосредотачивает свой ассортимент в основном на декоре для дома. В магазине есть много вариантов разных подсвечников, оригинальной посуды и других мелочей, изысканно дополняющих интерьер.

В магазине "Бабка" можно приобрести много разных подсвечников (фото: instagram.com/babka.ua)

Адрес: владелицы сообщают место шоурума в частных сообщениях.