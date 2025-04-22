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Новое правило на "Оскаре" шокировало сеть: "Они не делали этого раньше?"

Вторник 22 апреля 2025 16:11
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Новое правило на "Оскаре" шокировало сеть: "Они не делали этого раньше?" Киноакадемия поразила новым правилом на "Оскаре" (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американская киноакадемия обновила правила присуждения ежегодной премии "Оскар". Одна из главных новаций сразу стала предметом обсуждения - теперь члены Академии должны обязательно пересмотреть все номинированные в категории фильмы!

Подробнее об изменениях на "Оскаре" и реакции пользователей рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об обновленных правилах премии "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила награждения, обновленные правила промо-кампании и ключевые даты предстоящей 98-й церемонии вручения премии "Оскар". В частности организаторы ввели следующие изменения:

  • награда за достижения в кастинге;
  • расширенное право на участие для международных режиссеров;
  • новые дедлайны для подачи заявок в нескольких категориях;
  • обновленные правила промо-кампании;
  • уточненные инструкции по использованию ИИ в кинопроизводстве;
  • обязательный просмотр номинантов для голосования.

Последнее правило привлекло особое внимание аудитории.

Что известно об обязательном просмотре фильмов-номинантов

Чтобы проголосовать в финальном раунде, члены Академии должны посмотреть все фильмы, номинированные в их категории. Они будут иметь доступ к бюллетеням финального тура только в тех категориях, в которых подтвердили просмотр всех фильмов-номинантов.

Академия будет отслеживать соблюдение условий через свою онлайн-платформу Academy Screening Room. Если фильм был просмотрен на фестивалях, показах и т.д., участник голосования должен пройти специальное анкетирование, указав информацию о просмотре.

Это правило уже действовало для голосования в категориях "Лучший международный полнометражный фильм", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший короткометражный фильм", а теперь распространяется на все категории. Целью такого нововведения является попытка предотвратить "голосование в обход" и призвать избирателей принимать более осознанные решения.

Как отреагировали в сети

Новость об обязательном просмотре фильмов-номинантов вызвала бурную реакцию среди пользователей. Одни начали шутить, что такое правило должно было существовать всегда, другие - критиковать Академию.

  • "Теперь последние 20 лет "Оскар" имеет больше смысла!"
  • "Они не делали этого (смотрели все фильмы - ред) раньше?"
  • "Мне кажется, что все "Оскары" должны быть переизданы. Как они раньше не смотрели каждый фильм?"
  • "Вот почему эти дерьмовые фильмы получали "Оскары" вместо тех, что были фаворитами фанатов?"
  • "Должны были сделать это раньше, но лучше поздно, чем никогда".
  • "Это честно объясняет многие смешные номинации, которые мы видели в прошлом".
Пользователи о новых правилах на "Оскаре" (скриншот)

Как известно, 98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года. Номинации будут объявлены 22 января.

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При написании материала были использованы следующие источники: Variety, комментарии пользователей в X.com, Threads.

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