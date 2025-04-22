Новое правило на "Оскаре" шокировало сеть: "Они не делали этого раньше?"

Американская киноакадемия обновила правила присуждения ежегодной премии "Оскар". Одна из главных новаций сразу стала предметом обсуждения - теперь члены Академии должны обязательно пересмотреть все номинированные в категории фильмы!

Подробнее об изменениях на "Оскаре" и реакции пользователей рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об обновленных правилах премии "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила награждения, обновленные правила промо-кампании и ключевые даты предстоящей 98-й церемонии вручения премии "Оскар". В частности организаторы ввели следующие изменения:

награда за достижения в кастинге;

расширенное право на участие для международных режиссеров;

новые дедлайны для подачи заявок в нескольких категориях;

обновленные правила промо-кампании;

уточненные инструкции по использованию ИИ в кинопроизводстве;

обязательный просмотр номинантов для голосования.

Последнее правило привлекло особое внимание аудитории.

Что известно об обязательном просмотре фильмов-номинантов

Чтобы проголосовать в финальном раунде, члены Академии должны посмотреть все фильмы, номинированные в их категории. Они будут иметь доступ к бюллетеням финального тура только в тех категориях, в которых подтвердили просмотр всех фильмов-номинантов.

Академия будет отслеживать соблюдение условий через свою онлайн-платформу Academy Screening Room. Если фильм был просмотрен на фестивалях, показах и т.д., участник голосования должен пройти специальное анкетирование, указав информацию о просмотре.

Это правило уже действовало для голосования в категориях "Лучший международный полнометражный фильм", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучший короткометражный фильм", а теперь распространяется на все категории. Целью такого нововведения является попытка предотвратить "голосование в обход" и призвать избирателей принимать более осознанные решения.

Как отреагировали в сети

Новость об обязательном просмотре фильмов-номинантов вызвала бурную реакцию среди пользователей. Одни начали шутить, что такое правило должно было существовать всегда, другие - критиковать Академию.

"Теперь последние 20 лет "Оскар" имеет больше смысла!"

"Они не делали этого (смотрели все фильмы - ред) раньше?"

"Мне кажется, что все "Оскары" должны быть переизданы. Как они раньше не смотрели каждый фильм?"

"Вот почему эти дерьмовые фильмы получали "Оскары" вместо тех, что были фаворитами фанатов?"

"Должны были сделать это раньше, но лучше поздно, чем никогда".

"Это честно объясняет многие смешные номинации, которые мы видели в прошлом".

Пользователи о новых правилах на "Оскаре" (скриншот)

Как известно, 98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года. Номинации будут объявлены 22 января.