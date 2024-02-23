Только два плода в день. Исследование показало, какой фрукт снижает давление и уменьшает риск инсульта

Исследование показало, что употребление бананов более эффективно снижает давление, чем уменьшение количества соли в рационе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Telegraph .

Сколько нужно есть бананов, чтобы получить полезный эффект

Ученые обнаружили, что ежедневное потребление дополнительного грамма калия, эквивалентно двум средним бананам, чашке шпината или большому сладкому картофелю, может быть простым способом борьбы с высоким кровяным давлением.

Врачи рекомендуют ежедневно потреблять 3,5 г калия, а соли - не более 6 г.

Специалисты из Института глобального здоровья имени Джорджа в Имперском колледже Лондона проанализировали данные исследования заменителей соли, в котором в течение пяти лет наблюдали за 20 995 людьми в Китае, которые либо перенесли инсульт, либо были в возрасте старше 60 лет и имели высокое давление.

В то время как половина участников продолжала использовать обычную поваренную соль во время приготовления еды, другой половине дали "заменитель соли", в котором четверть соли, известной химически как хлорид натрия, была заменена хлоридом калия.

Исследование показало, что те, кто потреблял соль, обогащенную калием, имели более низкий уровень артериального давления, а также меньшую вероятность инсульта и сердечных заболеваний.

Новый анализ, опубликованный в Journal of Human Hypertension, показал, что до 80% снижение давления достигнуто благодаря увеличению калия, а не снижением потребления соли.

Исследование показало, что увеличение ежедневного потребления калия на грамм снижает уровень систолического давления (верхнего показателя) в среднем на два миллиметра ртутного столба.

Во время пятилетнего исследования 3 000 человек, что перенесли инсульт, ученые обнаружили, что люди, принимавшие соль, обогащенную калием, имели на 14% меньше риска повторного инсульта.

В ходе дальнейшего анализа медики обнаружили, что польза для давления от увеличения потребления калия равна примерно 10% снижения риска инсульта, тогда как уменьшение потребления соли равно примерно 4%.