Новий спалах коронавірусу може бути зовсім скоро: до чого готуватися українцям

За словами фахівця, спалах коронавірусу в Україні можливий вже в найближчі тижні. Зростання кількості хворих може відбуватися так само як і в країнах Європи.

"Ми очікуємо, що спалах можливий найближчим часом. Тиждень тому ми робили попередній прогноз, що протягом двох тижнів може бути спалах, у порівнянні з тим, що ми бачимо в Європі. Це збільшення у два рази за два тижні", - сказав Ганіченко.

Він підкреслив, що вже зараз почала збільшуватися кількість хворих у ковідних відділеннях. А рівень госпіталізацій почав перевищувати кількість виписаних пацієнтів.

"Якщо говорити про локдаун, то зараз ризику локдауна як такого немає, система адаптивного карантину продовжує працювати, і її продовжили вже до 1 жовтня", - вважає фахівець.

Він додав, що посилення карантину можливе тільки в тому випадку, якщо адаптивний карантин в регіонах не зможе впоратися з поширенням захворювання.

Що кажуть у МОЗ

Як відзначає глава МОЗ Віктор Ляшко, в Україні відмічається поступове зростання захворюваності коронавірусом. Однак подібна ситуація спостерігалася й у 2020 році.

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби збільшується. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки спалаху, а поступове зростання... Якщо подивитися на нинішню динаміку і порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична тій кількості випадків, яке у нас було влітку 2020 року", - зазначив міністр.

Він додав, що в кінці серпня у 2020 році кількість хворих почала збільшуватися, а ось різкий підйом почався тільки восени.

"Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року у нас було близько 2,5 тис.випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні",- розповів Ляшко.