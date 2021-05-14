Нова хвиля COVID-19 чекає українців влітку: імунолог розповів про новий локдаун

В Україні очікується нова хвиля коронавірусу вже цього літа, тому уряд змушений буде вводити локдаун.
Таку точку зору "Апостроф" озвучив імунолог Олексій Галімський.
Новий спалах торкнеться велика кількість українців, вважає медик. За його розрахунками, близько 20 мільйонів громадян країни з вірусом ще не контактували.
"В Україні зафіксовано майже 2,2 мільйона клінічних випадків коронавірусу. Клінічно вираженими формами хворіють близько 15% осіб, які контактували з вірусом. Відповідно, всього близько 20 мільйонів людей вже контактували з вірусом. Тобто половина населення. Ще 20 мільйонів з вірусом не контактували", - розповів Галімський.
Небезпека для людей становить новий штам COVID-19, впевнений фахівець.
"Якщо в Україні з'явиться більш заразний штам вірусу, у нас є" горючий матеріал" 20 мільйонів осіб, плюс 1-2% від 20 мільйонів осіб, вже контактували з вірусом, які можуть захворіти повторно", - пояснив експерт.
Також Галімський відповів, що в Україні немає належного епідрозслідування, це дуже ускладнює ситуацію.
"Але щоб виявляти контактних і джерело зараження, потрібно проводити епідрозслідування. А проводити його нікому - підготовлених епідеміологів, які прийшли б в осередок, просто немає. Хотіли було зобов'язати це робити сімейних лікарів, але сімейники завалені лікувальною роботою, а медреформа від візитів додому їх звільнила", - зазначив медик.
Як ми раніше писали, імунолог шокував заявою, що українців чекає четверта хвиля коронавірусу.