Нова хвиля COVID-19 чекає українців влітку: імунолог розповів про новий локдаун

Новий спалах торкнеться велика кількість українців, вважає медик. За його розрахунками, близько 20 мільйонів громадян країни з вірусом ще не контактували.

"В Україні зафіксовано майже 2,2 мільйона клінічних випадків коронавірусу. Клінічно вираженими формами хворіють близько 15% осіб, які контактували з вірусом. Відповідно, всього близько 20 мільйонів людей вже контактували з вірусом. Тобто половина населення. Ще 20 мільйонів з вірусом не контактували", - розповів Галімський.

Небезпека для людей становить новий штам COVID-19, впевнений фахівець.

"Якщо в Україні з'явиться більш заразний штам вірусу, у нас є" горючий матеріал" 20 мільйонів осіб, плюс 1-2% від 20 мільйонів осіб, вже контактували з вірусом, які можуть захворіти повторно", - пояснив експерт.

Також Галімський відповів, що в Україні немає належного епідрозслідування, це дуже ускладнює ситуацію.

"Але щоб виявляти контактних і джерело зараження, потрібно проводити епідрозслідування. А проводити його нікому - підготовлених епідеміологів, які прийшли б в осередок, просто немає. Хотіли було зобов'язати це робити сімейних лікарів, але сімейники завалені лікувальною роботою, а медреформа від візитів додому їх звільнила", - зазначив медик.