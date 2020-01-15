Нова вірусна пневмонія: симптоми небезпечного захворювання

В Україні активізувалося нове вірусне захворювання – пневмонія. Вона розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків. У Тернополі переповнені лікарні і три пацієнти померли.

Як повідомляють лікарі Тернополя, епідемії в місті немає і кількість пацієнтів з пневмонією не перевищує подібні цифри в минулому епідсезоні. Начальник управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василя Данчак розповів у коментарі для "Тернопіль. Наживо", що ситуація стабільна і під контролем.

"Якщо буде виявлена небезпечна для здоров'я тернополян тенденція, оперативний штаб підготує рекомендації щодо введення карантину в навчальних та дитячих закладах міста", - розповів Дубчак.

За словами завідувачої терапевтичного відділення лікарні Олександри Хайко, з пневмонією в стаціонарі на даний момент перебуває 32 пацієнти, двоє – в реанімації.

Лікарі уточнили, що основна причина розвитку пневмонії – це самолікування та несвоєчасне звернення до лікаря, а у пацієнтів, які померли, не було діагностовано ні грипу, ні вірусної патології.

В Україні лютує небезпечний вірус

Одночасно з цим лікарі-інфекціоністи стурбовані новим вірусом, який поширився в Китаї і привів до летальних наслідків. Як розповів лікар-епідеміолог Анатолій Анчишкін, в Китаї лютує коронавірус nCoV.

Цей штам являє собою велике сімейство вірусів, які викликають захворювання, починаючи від звичайної простуди і закінчуючи важкими гострими респіраторними синдромами. Раніше цей коронавірус не був ідентифікований у людей. Передається він між тваринами і людиною.

Основні симптоми:

респіраторні симптоми

лихоманка

кашель

утруднене дихання

У важких випадках цей вірус викликає пневмонію, гострий респіраторний синдром, ниркову недостатність і смерть.

На даний момент немає інформації про те, що новий вірус з Китаю вже добрався до України.