Дифтерія в Україні: як не заразитися небезпечною інфекцією

В Україні зареєстровано вже кілька випадків захворювання дифтерією. Перший сигнал надійшов із Закарпаття, а нещодавно у школяра з Києва підтвердили ще один випадок.

Що таке дифтерія

Дифтерія – це небезпечне інфекційне захворювання, яке викликає бактерія. Найчастіше вона вражає носоглотку, а також гортань, бронхи, шкіру та інші органи.

Передається повітряно-крапельним шляхом, як і багато інфекційних захворювань. Також є випадок, коли зараження відбувалося через їжу, а також через предмети, з якими контактував хворий. Ця хвороба дуже небезпечна, так як дифтерійна паличка виділяє небезпечний токсин, який отруює організм людини. У маленьких дітей є ризик розвитку крупа – закупорки дихальних шляхів дифтерійної плівкою і набряком.

Симптоми дифтерії

Основні симптоми дифтерії такі ж, як і у багатьох інших інфекційних захворювань – підвищена температура тіла, ломота в м'язах, загальне нездужання. Специфічні симптоми проявляються через 2-3 дні: у хворого з'являється білий наліт на мигдалинах, який стає щільним і сірим. Одночасно з цим загальне самопочуття погіршується, з'являється сильний біль у горлі, голос стає сиплим. При цьому у хворого можуть бути відсутні нежить, кашель або інші яскраво виражені симптоми простудних захворювань.

У маленьких дітей дифтерія проявляється в підвищенні температури тіла до критичних показників і, якщо вчасно не діагностувати і не почати лікування – в крові дитини з'являється дифтерійний екзотоксин, який вражає нирки, печінку, серце та нервову систему.

Як не заразитися дифтерією

Єдиний захист від небезпечного інфекційного захворювання – це спеціальна вакцина, яку потрібно робити раз на 10 років відповідно з графіком щеплень. Вона не дає абсолютної гарантії, однак, якщо людина інфікується, то хвороба пройде в більш легкій формі і без ускладнень.

Вакцину потрібно робити тільки здоровим людям і тому перед щепленням необхідний огляд лікаря.

Лікування дифтерії

Лікування пацієнтів проводять тільки в умовах стаціонару, так як ця хвороба легко передається по повітрю. Госпіталізації підлягають не тільки ті, у кого вже діагностували дифтерію або запідозрили, а також і ті, хто не хворіє, але є носієм бактерії. Всім хворим вводять протидифтерійну сироватку, дозу якої може визначити тільки лікар. Антибіотики в лікуванні дифтерії марні. Для полегшення стану хворого лікарі призначають полоскання горла спеціальними дезінфікуючими розчинами.

Пацієнти, які перехворіли на дифтерію, отримують імунітет на 10-11 років, але потім ризик повторного зараження знову зростає.