Новая "вирусная" диета обещает супер-быстрое похудение, но может угробить организм: в чем она заключается

Тренды в правильном питании не стоят на месте. Сейчас среди людей приобретает популярность диета, которая обещает быстрое похудение. Но безопасна ли такая диета?

В чем заключается новый способ питания для потери веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

В чем заключается новая вирусная диета?

Сейчас снова на пике популярности оказалась диета, которая полностью исключает употребление углеводов.

Диеты, которые ограничивают или исключают углеводы, как правило, сосредоточены на высоком потреблении белка и жира.

Эти диеты обещают быструю потерю веса путем вызывания состояния кетоза, когда организм сжигает жир в качестве основного источника энергии вместо глюкозы, но эта потеря веса не является ни здоровой, ни устойчивой в долгосрочной перспективе, поэтому вы должны быть осторожными.

Этот подход вызвал много дискуссий среди диетологов и экспертов в области здравоохранения, которые предупреждают о его возможных долгосрочных последствиях для здоровья.

Что происходит, когда исключить все углеводы?

Пищевой дисбаланс

Углеводы являются важным источником энергии и обеспечивают необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы. Исключение их может привести к дефициту питательных веществ, особенно если они должным образом не заменены другими богатыми питательными веществами продуктами.

Побочные эффекты

Резкое уменьшение потребления углеводов может вызвать немедленные побочные эффекты, известные как "кетогры", включая усталость, головные боли, головокружение и проблемы с пищеварением. Эти симптомы могут смутить тех, кто пытается придерживаться диеты.

Трудность поддерживать диету долго

Очень ограничительные диеты трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. Многие люди могут почувствовать эффект отскока при повторном введении углеводов в свой обычный рацион, что может привести к увеличению веса.

Влияние на физическую активность

Для тех, кто занимается регулярной физической активностью, исключение углеводов может повлиять на спортивные результаты. Углеводы необходимы для обеспечения энергией во время интенсивных тренировок.

Отношения с пищей

Полное или почти полное исключение группы продуктов может привести к нездоровым отношениям с едой, способствуя ограничительному или компульсивному поведению.

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