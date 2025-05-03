Новая корейская диета обещает сжечь жир, но сохранить мышцы за 4 недели: вот как это работает

Как работает корейская диета?

Каждая из четырех недель представляет отдельную фазу программы. Основное внимание уделяется белку, поскольку он необходим для роста и восстановления мышц. Следует избегать кофеина, алкоголя, обработанной пищи и сахара, а углеводы допустимы в умеренных количествах.

Ограничение углеводов позволяет организму войти в состояние кетоза, потенциально уменьшая воспаление кишечника. Клетчатка в овощах добавляет объем стула, облегчая переход к № 2, тогда как некоторые исследования показывают, что периодическое голодание может повысить уровень энергии.

Неделя 1

Цель этой недели, разделенной на две части, заключается в детоксикации и перезагрузке кишечника.

Участники должны пить протеиновые коктейли четыре раза в день в течение первых трех дней, принимать пробиотики утром натощак и гулять не менее часа в день. Обычный несладкий йогурт, тофу и овощи, такие как капуста, огурцы и брокколи, разрешены, если голод не прекращается.

Этот план действует в течение следующих четырех дней, за исключением обеда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, который включает рыбу, курицу, тофу, вареную свинину, нежирную говядину или яйца. Мучное, молочные продукты и кофе запрещены.

Неделя 2

На этой неделе начинается периодическое голодание, которое предусматривает ограничение приема пищи определенным временным окном. Поститься в течение одного 24-часового периода, желательно от раннего ужина до полудня следующего дня, поэтому голодание можно прервать ужином с высоким содержанием белка.

После этого ежедневная схема состоит из двух протеиновых коктейлей, обеда с низким содержанием углеводов, например риса, овощей и белка, и ужина без углеводов, например овощей и белка.

Горстка орехов, белый рис, бобовые и одна утренняя чашка черного кофе разрешены. Целью является восстановление мышц - избегайте упражнений высокой интенсивности в день голодания.

Неделя 3-4

Последние две недели направлены на усиление сжигания жира путем удлинения периодов голодания и придания гибкости пище с низким содержанием углеводов.

Неделя 3 требует двух непоследовательных 24-часовых периодов голодания, тогда как неделя 4 требует трех.

Продолжайте употреблять два коктейля в день и два приема пищи с низким содержанием углеводов. Можно есть тыкву, помидоры черри, каштаны и ягоды - оставьте сладкий картофель и бананы для после тренировки. После завершения программы поддерживайте результаты двумя голодовками в неделю, одним 24-часовым и 14-часовым.